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Raluca Turcan spune că România începe să semene tot mai mult cu un stat capturat: „Ultima redută va fi Președintele României”

Ruxandra Radulescu
Raluca Turcan spune că România începe să semene tot mai mult cu un stat capturat:
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Raluca Turcan (PNL), fostul ministru al Muncii, atacă adversarii politici ai grupării Bolojan și susține că Parlamentul și Curtea Constituțională ar fi acaparate de PSD și AUR. Afirmațiile virulente ale lui Turcan vin după ce aceasta a pierdut postul de secretar în Camera Deputaților în favoarea AUR, dar și după ce Curtea Constituțională a validat noua Lege a Integrității, în urma căruia Dominic Fritz a pierdut mandatul de primar al Timișoarei.

„Când justiția, CCR și legislativul devin captive, mai rămân doar câteva redute până la o țară captivă în mâinile celor cu comportament infracțional.

Pentru toți cei care închid ochii, spun de pe acum, ca să rămână scris:
Ultima redută va fi Președintele României.
Asaltul va veni și acolo. Tot de la AUR, PSD și sateliții lor!”, a scris Raluca Turcan pe Facebook.

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„România începe să semene tot mai mult cu un stat capturat”

Turcan face o paralelă între situația politică actuală și cea fostului lider PSD, Liviu Dragnea, condamnat la închisoare în dosarul angajărilor fictive.

Amintim însă că Dragnea a demisionat atât din fruntea de lider de partid, cât și din cea de ministru al Dezvoltării Regionale, la momentul condamnării.

Pe de altă parte, membrii USR, precum Clotilde Armand, condamnată la închisoare, și Dominic Fritz, declarat în incompatilitate de Autoritatea Națională de Integritate, dar și de instanță, încă refuză să își asume decizia magistraților.

„România începe să semene tot mai mult cu un stat capturat. De PSD, de AUR și de ce aliați mai găsesc aceștia.

Cu toții cred că avem un sentiment de déjà-vu. Pare că, deși au trecut niște ani, ne-am întors în perioada în care țara era controlată din biroul lui Liviu Dragnea”, precizează Turcan, revoltată.

Raluca Turcan acuză Curtea Constituțională

În continuare, Turcan o critică pe Lia Savonea, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, despre care susține că a luat decizii care ar fi dus la eliberarea infractorilor. Este important de menționat că tot magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție sunt cei care au respins contestația lui Dominic Fritz în procesul cu Autoritatea Națională de Integritate.

„JUSTIȚIA. Cu Lia Savonea la conducerea Înaltei Curți, s-au tot adunat decizii greu de ignorat”, menționează liberala.

Raluca Turcan pune degetul pe rană și menționează că președinta Curții Supreme, Lia Savonea, a dat în judecată Guvernul demis, Bolojan, pentru neplata restantă a drepturilor salariale a magistraților.

„Aceeași Înaltă Curte, condusă de Lia Savonea, a dat în judecată Guvernul Bolojan pentru plata a peste 5 miliarde de lei reprezentând drepturi salariale ale magistraților, pe care, ce să vezi, și le-au acordat singuri”, afirmă liberala.

Raluca Turcan, revoltată din cauza suspendării Congresului Liberal

Potrivit Ralucăi Turcan, suspendarea Congresului PNL de Curtea de Apel București este, de asemenea, un gest motivat politic, deși nu aduce argumente în acest sens.

Menționăm că liderul de partid, Ilie Bolojan, în calitate de lider PNL, a fost dat în judecată de mai mulți membrii de partid, după ce i-a amenințat cu sancțiuni și excluderea din formațiune, după ce și-au exprimat susținerea pentru Guvernul Veștea.

„Tot în instanță au fost suspendate hotărârile Congresului PNL, prin care partidul și-a ales conducerea și direcția politică „Fără PSD!”, spune Turcan.

Raluca Turcan sare în apărarea Adrianei Săftoiu

Totodată, Raluca Turcan sare în apărarea Adrianei Săftoiu, după ce Curtea Constituțională a României a decis că nu mai poate conduce Televiziunea Română. Turcan alimentează discursul Adrianei Săftoiu, potrivit căruia numirea sa nu a fost contestată de AUR, însă apare în motivare ca o extensie a unei alte hotărâri.

„CCR. O altă instituție fundamentală, care nu mai convinge pe nimeni prin deciziile sale, unele contradictorii cu jurisprudența Curții.

Cel mai recent exemplu: TVR și Radio România. Parlamentul a adoptat două hotărâri distincte pentru numirea consiliilor de administrație: Hotărârea 45/2025 pentru TVR și Hotărârea 46/2025 pentru Radio România.

AUR a contestat doar una dintre ele. CCR s-a pronunțat însă, prin motivare, asupra ambelor. Adică asupra unei hotărâri a Parlamentului pentru care nici măcar nu fusese sesizată”, mai precizează Raluca Turcan.

PNL și USR acuză o alianță PSD-AUR după votul pentru conducerea Camerei Deputaților

Prima şedinţă de plen a Camerei Deputaţilor după vacanța parlamentară a debutat, luni, cu scandal. PNL și USR au luat foc după votul prin care AUR a obținut o funcție de secretar în noul Birou Permanent al forului legislativ. Cele două partide au acuzat o înţelegere între PSD şi AUR pentru o nouă majoritate în Parlament.

Ulterior, au anunțat că vor ataca la CCR hotărârea prin care reprezentanții PNL și USR au fost eliminaţi din Biroul Permanent al Camerei şi înlocuiţi cu parlamentari AUR şi SOS România. Tot luni, fractura politică din interiorul formațiunii liberale a devenit, oficial, ruptură.

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