Într-un interviu pentru Real America’s Voice, Scott Bessent garantează că prețurile la carburanți vor reveni la normalitate. Pe 4 septembrie, Trezoreria SUA a impus sancțiuni împotriva unei instituții financiare turcești ca parte al unui efort de a întrerupe orice sursă critică pentru supraviețuirea economică a regimului iranian.

Șeful trezoreriei SUA, care a declanșat „Ziua-Z Economică” pentru a izola financiar Iranul prin cel mai mare pachet de sancțiuni, spune că SUA ar putea obține chiar mai mult petrol decât înainte după ce forțele navale de luptă americane au securizat tranzitul petrolier din strâmtoarea Ormuz.

„Cred că vom fi supraaprovizionați pe piața petrolieră după asta. Putem estima un preț de 40-50 de dolari pe baril de țiței, cel mai probabil. ”

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O bancă din Turcia și China, vizate să fie sancționate pentru afaceri cu Iranul

Departamentul Trezoreriei SUA a transmis că băncii de investiții turcești Golden Global i s-a pus la dispoziție să transfere veniturile Iranului din petrol din China în Turcia, unde banii erau convertiți în bancnote și în aur.

„Iranienii trimt petrol către China. Așteptați până marți când vom acționa. Ei nu vor primi absolut nimic”, a avertizat Bessent. Șeful trezoreriei chiar a declarat anterior că „nicio țară care face afaceri cu Iranul nu poate fi ocolită de sancțiunile SUA”.

„Vom pune capăt regimului, sunt 47 de ani de când rezistă acest regim malefic. Iar lumea s-a săturat. Poporul persan este unul măreț, dar deasupra este un regim opresiv. Fie regimul se va schimba din interior, fie oamenii se vor ridica, fie vom vedea ce se întâmplă. Îi vom sufoca economic, iar moneda lor s-a prăbușit”, a adăugat Scott Bessent.

Secretatul Scott Bessent a anunțat săptămânile trecute o operațiune de amploare de război economic împotriva Iranului, pentru a determina regimul islamic de la Teheran să capituleze în fața termenilor și condițiilor impuse de administrația Trump.

Vineri, SUA au sancționat Golden Global Yatirim Bankasi, o bancă de investiții din Turcia acuată pentru afacerile cu regimul iranian, potrivit The Independent.

UE se alătură SUA în operațiunea pentru izolarea financiară a Iranului

Scott Bessent a anunțat că Uniunea Europeană s-a alăturat oficial campaniei SUA în Operațiunea „Proscrisul Economic” pentru izolarea Iranului de sistemul financiar global.

„Apreciem poziția fermă și promptă a Uniunii Europene, care s-a alăturat oficial operațiunii”, a spus secretarul Trezoreriei SUA.

„Lumea transmite un mesaj clar regimului iranian: Nu ne vom opri până când fiecare linie de salvare financiară rămasă nu va fi tăiată”, a declarat Bessent pe X.

SUA și aliații occidentali lucrează pentru a împiedica „regimul iranian ucigaș” să mai utilizeze sistemul financiar global pentru a-și finanța programul nuclear, programele de armament și grupările teroriste intermediare, precum Hezbollah.

New York Times: Iranul încă are destule resurse pentru a prelungi războiul până pe 3 noiembrie 2026

Potrivit New York Times, Iranul se declară mult mai încrezător în obținerea victoriei împotriva SUA decât era înainte de război, susțin surse din cadrul serviciilor de informații.

„Teheranul crede că a învățat care sunt limitele puterii militare americane, având destule rachete și drone pentru a continua lupta, având și strâmtoarea Ormuz pe care o folosește ca pe un mecanism cu pârghii pentru a perturba piața energetică globală”, susțin sursele pentru New York Times.

„Iranul ar putea prelungi războiul cu SUA chiar până la alegerile de la mijlocul mandatului (programate pentru 3 noiembrie 2026) și pariază pe creșterea prețurilor la energie, pe victime și pe nepopularitatea războiului ce l-ar putea slăbi politic pe Trump”, au transmis sursele pentru The New York Times.

Scott Bessent, despre presa de stânga din SUA: „Sunt publicații anti-americane”

La fel ca șeful său de la Casa Albă, Scott Bessent a îndemnat publicul să nu creadă dezinformările emise de presa liberală americană de stânga. El a criticat publicațiile Financial Times și Wall Street Journal ca fiind „anti-americane”.

„Oamenii îmi spun că piața bursieră aduce vești proaste. Nu sunt vești proaste, abordarea presei este proastă. A spune că sunt știri false nu este suficient”, a spus Scott Bessent.

„Financial Times este anti-american, anti-afaceri, anti-valori occidentale. La fel ca Wall Street Journal, care nu este deloc un ziar financiar. Singurele chestii pe care le citesc sunt recenziile la cărți”, a spus secretarul.

Sursa Video: White House