Summitul din Alaska, cu mize uriașe pentru Putin și Trump: Care lider ar avea cel mai mult de câștigat de pe urma încetării războiului din Ucraina

Pe 15 august 2025 se va desfășura summitul din Alaska, o întâlnire istorică dintre Donald Trump și Vladimir Putin, având mize uriașe pentru soarta lumii. Cei doi lideri ar urma să discute despre încheierea unui acord de pace în Ucraina, o țară care se confruntă cu invazia rusească de trei ani și jumătate.

Propunerile lui Putin și condițiile lui Trump nu sunt clare, nici dacă Ucraina și Uniunea Europeană vor fi de acord. Un lucru este cert, potrivit BBC: liderul de la Kremlin va beneficia cel mai mult de pe urma acordului. Este dat publicității doar două informații: va exista un „schimb de teritorii”, potrivit Bloomberg, iar Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, va avea „multe de semnat”, conform declarației președintelui Statelor Unite.

Ce obiective urmărește Putin

Kremlinul, de mai bine de un deceniu, încearcă să controleze peninsula Crimeii, dar și regiunea estică a Ucrainei: Donbasul. De asemenea, Vladimir Putin a spus în mod repetat că se opune aderării Ucrainei la NATO. În cazul unui schimb de teritorii, Rusia își va mări oficial teritoriul.

Acordul de pace ar viza în primul rând viitorul unor regiuni ucrainene, oblasturile cele mai afectate de război fiind Donețk, Luhansk, Herson, Sumy, Harkov și Zaporojie, pe care Rusia a încercat să le anexeze în ultimii trei ani. Vineri, pe 8 august, ultimatumul președintelui Donald Trump impus Rusiei a expirat, Putin acceptând să se întâlnească cu liderul de la Casa Albă în statul american Alaska, potrivit BBC.

Ce ar avea Trump de câștigat

Pe 30 aprilie 2025, la Washington DC, ministra ucraineană a Dezvoltării Economiei și a Comerțului, Iulia Svîrîdenko, și secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, au semnat Acordul de Resurse Minerale. Prin acest acord, Ucraina își pune minereurile rare, petrolul și zăcămintele de gaz la dispoziția Statelor Unite.

La schimb, Statele Unite vor contribui la reconstrucția țării după cei trei ani și jumătate de război cu Rusia. Pagubele Ucrainei ar ajunge la 175 miliarde de dolari. Prin încheierea păcii cu Kremlinul, Statele Unite vor putea trimite contractori pentru a întreprinde activitățile miniere în Ucraina, într-un climat pașnic și stabil, fără a fi perturbați de bombardamente rusești.

Putin vine în SUA, pentru prima oară după 10 ani

Este pentru prima oară când un președinte rus calcă pe teritoriul Statelor Unite în ultimii 10 ani. Ultima vizită a lui Putin în SUA a fost în septembrie 2015, la cea de-a 70-a conferință a Adunării Generale a ONU, când s-a întâlnit cu președintele american de atunci, Barack Obama. Rusia era sancționată pentru anexarea Crimeii, însă relațiile cu NATO încă erau amicale după încheierea Acordului de la Minsk din februarie.

Ultima oară când Vladimir Putin s-a întâlnit cu un lider american a fost în 2021, atunci când a discutat cu fostul președinte Joe Biden la summitul de la Geneva. Trump speră că summitul din Alaska să ducă la încetarea războiului ruso-ucrainean. Președintele a deplâns numărul mare de victime din ambele tabere și chiar a amenințat Rusia cu sancțiuni severe dacă nu încetează bombardamentele asupra Ucrainei.

Acordul de pace dintre Ucraina și Rusia: Prima Etapă

Potrivit emisarului american special Steve Witkoff, în prima etapă a planului de pace ruso-ucrainean, Volodimir Zelenski va fi forțat să ordone retragerea tuturor trupelor din regiunile Luhansk și Donețk, unde Kievuk încă mai controlează zone. Rusia își va opri ofensiva în regiunile Herson, Sumy, Zaporojie și Harkov, de-a lungul liniei actuale a frontului. Toate liniile de front vor fi înghețate, pentru o perioadă. Retragerea trupelor ucrainene din Donbas va fi prima etapă.

Kremlinul ar putea încerca să negocieze cu Ucraina și controlul deplin asupra regiunilor Zaporojie și Herson. În ultimii ani, rușii și ucrainenii au dus lupte crâncene pentru controlul asupra centralei nucleare de la Zaporojie, punând în pericol viețile omenești de pe întreg continentul european.

Distrugerea barajului Kakhovka din Herson a dus la inundarea unor zone vaste. Ucrainenii i-au învinuit pe ruși. De asemenea, oficialii europeni i-au blamat pe ruși pentru multiple acte de sabotaj pe teritoriul NATO, de la detonarea conductelor Nord-Stream din Marea Baltică la incendierea unor fabrici de armament din Polonia și Germania, inclusiv pentru atacurile cibernetice.

Anexarea regiunilor Luhansk și Donețk va fi recunoscută oficial nu doar de către ucraineni, ci și de către europeni și nord-americani. Teritoriile anexate ar urma să fie alipite definitiv Rusiei. Moscova ar înceta orice act de agresiune împotriva Kievului, iar țările membre NATO și UE vor ridica sancțiunile impuse Rusiei din 2022. Este neclar ce teritorii va primi Ucraina la schimb din partea Rusiei.

Acordul de pace dintre Ucraina și Rusia: A Doua Etapă

În cea de-a doua etapă, Putin și Trump ar urma să convină asupra unui plan de pace final. Cei doi ar urma să discute cu Zelenski, susțin oficiali europeni sub anonimat. Casa Albă încă nu a comentat zvonurile apărute în presă.

Pe de altă parte, Volodimir Zelenski a spus deja că refuză „schimbul de teritorii”:

„Răspunsul la întrebarea teritorială ucraineană se află deja în Constituția Ucrainei. Nimeni nu vrea sau nu va putea să se retragă din acest lucru. Ucrainenii nu își vor da pământul ocupantului. Ucraina este pregătită pentru soluții reale care pot aduce pacea. Orice soluții care sunt împotriva noastră, orice soluții care sunt fără Ucraina, sunt de asemenea soluții împotriva păcii. Ele nu vor aduce nimic. Acestea sunt soluții moarte, care nu vor funcționa niciodată”, a spus președintele ucrainean.

Reacția liderilor europeni

Deși mulți lideri europeni vor să discute personal cu Trump înainte de întâlnirea cu Putin, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a precizat într-un interviu acordat pentru ABC News că este în favoarea recunoașterii efective a controlului Rusiei asupra teritoriilor ucrainene capturate, dar nu și pe plan juridic.

„Vorbim despre teritoriu [al Ucrainei]. Vorbim, desigur, despre garanții de securitate, dar și despre nevoia absolută de a recunoaște că Ucraina își determină singură viitorul, că Ucraina trebuie să fie un stat suveran care își determină în mod independent viitorul geopolitic – desigur, fără nicio restricție privind dimensiunea forțelor sale armate. Iar pentru NATO – fără nicio restricție privind prezența noastră pe flancul estic”, a spus secretarul general al NATO.

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, susține că dreptul internațional nu tolerează interpretări în această chestiune: toate teritoriile ocupate temporar aparțin Ucrainei. Ea împărtășește opinia altor lideri europeni, care consideră că summitul din Alaska n-ar trebui să fie „un cadou” pentru dictatorul rus.

„Acordul nu ar trebui să devină o trambulină pentru o nouă agresiune rusă împotriva Ucrainei, a alianței transatlantice și a Europei”, a spus Kallas.

