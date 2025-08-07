Kremlinul anunță că o ÎNTÂLNIRE între Vladimir Putin și Donald Trump va avea loc „în zilele următoare”

EXTERNE Trump amenință că ar putea trimite Garda Națională în Washington, D.C.: “Nivelul CRIMINALITĂȚII este de necrezut”
11:48
O întâlnire oficială între președintele Rusiei, Vladimir Putin, și omologul său american, Donald Trump, ar urma să aibă loc „în zilele următoare”, a anunțat joi Kremlinul.
După întâlnirea cu trimisul lui Trump, Steve Witkoff, Vladimir Putin se va întâlni cu președintele SUA „în următoarele zile”, a anunțat consilierul diplomatic al președintelui rus, citat de Le Figaro.
„La sugestia părții americane, s-a ajuns la un acord pentru organizarea unei întâlniri bilaterale la cel mai înalt nivel în următoarele zile, adică o întâlnire între președintele Vladimir Putin și Donald Trump”, a declarat Iuri Ușakov, fără a specifica locația întâlnirii.
Sursa foto: Profimedia