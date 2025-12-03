Kremlinul anunță că Putin nu a respins planul de pace al SUA. Peskov: „Rusia a acceptat unele propuneri și este pregătită să continue negocierile“

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a transmis, miercuri, că președintele rus Vladimir Putin nu a respins planul de pace american.

În cadrul conferinței sale de presă zilnice, Peskov a declarat că ar fi greșit să se spună că Vladimir Putin a respins planul propus de SUA, discutat ieri cu americanii Steve Witkoff și Jared Kushner. Discuțiile au marcat doar un prim schimb de opinii, a adăugat el.

„Ieri a fost prima dată când a avut loc un schimb direct de opinii… Unele lucruri au fost acceptate, altele au fost marcate ca inacceptabile. Acesta este un proces normal de lucru de căutare a unui compromis”, a declarat Peskov miercuri, fără a oferi detalii despre ce a fost acceptat.

Peskov nu a putut să menționeze câte întâlniri vor mai fi necesare pentru a găsi acest compromis – „vor fi atâtea câte sunt necesare“, a spus oficialul rus.

„Apreciem voința politică a președintelui Trump de a continua să caute soluții (…)”, a declarat purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov. „Suntem cu toții pregătiți să ne întâlnim ori de câte ori este necesar pentru a ajunge la o soluționare pașnică”.

El a refuzat să ofere alte comentarii despre discuții, spunând că acestea ar avea șanse mai mari să fie productive fără comentarii publice.

„Am înțeles că, cu cât sunt mai discrete aceste negocieri, cu atât sunt mai productive. Vom respecta acest principiu și sperăm că și omologii noștri americani o vor face.”

Cinci ore de discuții între președintele rus Vladimir Putin și negociatori de rang înalt din SUA nu au dus la niciun progres în ceea ce privește un posibil acord de pace cu Ucraina, a declarat un consilier de la Kremlin, miercuri dimineață.

Printre punctele de conflict s-au numărat cerințele Kremlinului ca Ucraina să renunțe oficial la aderarea la NATO și să cedeze teritoriul din regiunea Donbas din estul Ucrainei, anexat, dar încă necucerit, de Rusia.