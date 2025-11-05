Prima pagină » Știri externe » KREMLINUL cere explicații Statelor Unite, după ce Trump a anunțat testele nucleare. Peskov: „Nu știm ce are de gând preşedintele SUA”

KREMLINUL cere explicații Statelor Unite, după ce Trump a anunțat testele nucleare. Peskov: „Nu știm ce are de gând preşedintele SUA”

Ruxandra Radulescu
05 nov. 2025, 14:23, Știri externe
KREMLINUL cere explicații Statelor Unite, după ce Trump a anunțat testele nucleare. Peskov:
Kremlinul cere explicații Statelor Unite, după ce Trump a anunțat testele nucleare. Peskov: "Nu știm ce are de gând preşedintele SUA"

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dimitri Pescov, a declarat că Rusia așteaptă clarificări din partea Statelor Unite, după anunțul lui Donald Trump, privind reluarea testelor nucleare, transmite agenția Tass. 

Anunțul lui Donald Trump privind reluarea testelor nucleare a generat tensiuni la Moscova, care acum solicită explicații privind reluarea testelor nucleare, a transmis marți seară, purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Președintele SUA a ordonat la sfârșitul lunii octombrie lansarea testelor nucleare și a subliniat că Statele Unite nu pot rămâne în urma Rusiei sau a Chinei la acest capitol. Mai mult, Ministrul Energiei, Chris Wright, a precizat, într-un interviu pentru Fox News, că liderul de la Casa Alba dorește ca SUA să fie „înaintea tuturor” la capitolul armament nuclear.

Dimitri Peskov: „Nici Rusia, nici China nu au reluat testele nucleare”

Rusia a avut o reacție fermă la anunțul lui Trump. Dimitri Peskov, purtătorul de cuvând al Kremlinului, a declarat marți seară, că nici Rusia și nici China nu au reluat testele.

“Cu toţii mai trebuie să obţinem un fel de clarificare din partea americană, deoarece nici Rusia, nici China nu au reluat testele nucleare”, a declarat Peskov pentru postul de televiziune RT.

“Pur şi simplu nu ne dăm seama ce are de gând preşedintele SUA, la acest moment”, a adăugat oficialul rus.

De asemenea, Peskov a oferit asigurări că atât Rusia cât și China își respectă angajamentul față de prevederile Tratatului de interzicere a testelor nucleare.

Oficialul rus a precizat că Moscova nu a înțeles afirmația lui Trump, potrivit căreia și alte țări ar fi demarat teste nucleare.

Ultimele teste nucleare în Rusia au avut loc în 1990

Rusia deține cel mai mare arsenal de arme nucleare din lume, dar nu a făcut niciodată teste în era post sovietică. Vladimir Putin a afirmat că nu va ezita să ordone începerea testării armelor nucleare, dacă și alte țări o vor face.

Uniunea Sovietică a făcut ultimele teste nucleare în 1990, SUA în 1992, iar China în 1996.

Donald Trump afirmat, în fața reporterilor, vinerea trecută, că SUA vor relua testele nucleare, dar nu a precizat dacă vor include teste nucleare subterane, utilizate în timpul Războiului Rece.

Ministrul Energiei din SUA, Chris Wright, a subliniat că testele nu vor declanșa o reacție în lanț, ci este mai degrabă vorba despre testarea tuturor sistemelor — pentru a se asigura că ele „pregătesc” corect condițiile pentru o explozie nucleară completă.

Foto: Mediafax & Profimedia

Recomandarea autorului: 

Citește și

EXTERNE Statul din Europa în care se pregătesc amenzi uriașe pentru șoferii care folosesc faruri care orbesc în trafic. De când se implementează noua regulă
15:06
Statul din Europa în care se pregătesc amenzi uriașe pentru șoferii care folosesc faruri care orbesc în trafic. De când se implementează noua regulă
EXTERNE Rusia, ACUZAȚII grave la adresa NATO. Kremlinul vede în exerciţiile aliaţilor din Marea Baltică scenariul unei blocade a Kaliningradului
15:00
Rusia, ACUZAȚII grave la adresa NATO. Kremlinul vede în exerciţiile aliaţilor din Marea Baltică scenariul unei blocade a Kaliningradului
EXTERNE Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a fost victima hărțuirii sexuale. Momentul în care un bărbat încearcă să o atingă în plină stradă, viral
14:41
Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a fost victima hărțuirii sexuale. Momentul în care un bărbat încearcă să o atingă în plină stradă, viral
EXTERNE Au dat lovitura peste noapte. Doi soți au descoperit o comoară, după ce au săpat o groapă în grădina casei
13:37
Au dat lovitura peste noapte. Doi soți au descoperit o comoară, după ce au săpat o groapă în grădina casei
EXTERNE Noul șef al NASA, aliatul lui Elon Musk. Donald Trump a semnat ordinul
13:28
Noul șef al NASA, aliatul lui Elon Musk. Donald Trump a semnat ordinul
EXTERNE Pasager dat jos din avion în Italia. A făcut o poză aeronavei, iar compania a considerat acest gest drept „Comportament nepotrivit la îmbarcare”
13:18
Pasager dat jos din avion în Italia. A făcut o poză aeronavei, iar compania a considerat acest gest drept „Comportament nepotrivit la îmbarcare”
Mediafax
A murit Emeric Ienei. Legendarul antrenor avea 88 de ani
Digi24
Cine a fost doctorița româncă din Franța al cărei corp a fost găsit carbonizat. Polițiștii îl caută pe fiul femeii, care este suspect
Cancan.ro
Cum s-a aprins scânteia dintre Denise Rifai și Dan Alexa. După '40 de întrebări', acțiunea s-a mutat la...
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Adevarul
Retragerea militarilor americani din România, dar nu și din Polonia, explicată de un analist polonez: „E vorba de bani”
Mediafax
Cea mai mare colonie cu pânză de păianjeni din lume, analizată de un profesor de la Universitatea Sapientia din Transilvania
Click
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
Digi24
La Moscova s-a înregistrat noaptea trecută o temperatură record pentru această perioadă a anului
Cancan.ro
L-am găsit pe Mario Iorgulescu! Unde trăiește de fapt fiul șefului FRF: s-a retras prin azile de bătrâni și locuințe sociale
Ce se întâmplă doctore
Anda Adam, replică ACIDĂ pentru cei care au criticat-o că s-a îngrășat: „Știu foarte bine cum arăt”
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și normele de aplicare
Descopera.ro
Cum faci paste PERFECTE: Trucul simplu confirmat științific!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă agață o superbă domnișoară și o duce în dormitor. Deodată se aude o bătaie puternică la uşă....
Descopera.ro
Monede de bronz confiscate în Norvegia dezvăluie secretele comerțului antic și al vânzărilor ilegale