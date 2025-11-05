Kremlinul cere explicații Statelor Unite, după ce Trump a anunțat testele nucleare. Peskov: "Nu știm ce are de gând preşedintele SUA"

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dimitri Pescov, a declarat că Rusia așteaptă clarificări din partea Statelor Unite, după anunțul lui Donald Trump, privind reluarea testelor nucleare, transmite agenția Tass.

Anunțul lui Donald Trump privind reluarea testelor nucleare a generat tensiuni la Moscova, care acum solicită explicații privind reluarea testelor nucleare, a transmis marți seară, purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Președintele SUA a ordonat la sfârșitul lunii octombrie lansarea testelor nucleare și a subliniat că Statele Unite nu pot rămâne în urma Rusiei sau a Chinei la acest capitol. Mai mult, Ministrul Energiei, Chris Wright, a precizat, într-un interviu pentru Fox News, că liderul de la Casa Alba dorește ca SUA să fie „înaintea tuturor” la capitolul armament nuclear.

Dimitri Peskov: „Nici Rusia, nici China nu au reluat testele nucleare”

Rusia a avut o reacție fermă la anunțul lui Trump. Dimitri Peskov, purtătorul de cuvând al Kremlinului, a declarat marți seară, că nici Rusia și nici China nu au reluat testele.

“Cu toţii mai trebuie să obţinem un fel de clarificare din partea americană, deoarece nici Rusia, nici China nu au reluat testele nucleare”, a declarat Peskov pentru postul de televiziune RT. “Pur şi simplu nu ne dăm seama ce are de gând preşedintele SUA, la acest moment”, a adăugat oficialul rus.

De asemenea, Peskov a oferit asigurări că atât Rusia cât și China își respectă angajamentul față de prevederile Tratatului de interzicere a testelor nucleare.

Oficialul rus a precizat că Moscova nu a înțeles afirmația lui Trump, potrivit căreia și alte țări ar fi demarat teste nucleare.

Ultimele teste nucleare în Rusia au avut loc în 1990

Rusia deține cel mai mare arsenal de arme nucleare din lume, dar nu a făcut niciodată teste în era post sovietică. Vladimir Putin a afirmat că nu va ezita să ordone începerea testării armelor nucleare, dacă și alte țări o vor face.

Uniunea Sovietică a făcut ultimele teste nucleare în 1990, SUA în 1992, iar China în 1996.

Donald Trump afirmat, în fața reporterilor, vinerea trecută, că SUA vor relua testele nucleare, dar nu a precizat dacă vor include teste nucleare subterane, utilizate în timpul Războiului Rece.

Ministrul Energiei din SUA, Chris Wright, a subliniat că testele nu vor declanșa o reacție în lanț, ci este mai degrabă vorba despre testarea tuturor sistemelor — pentru a se asigura că ele „pregătesc” corect condițiile pentru o explozie nucleară completă.

Foto: Mediafax & Profimedia

