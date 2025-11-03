Prima pagină » Știri externe » Trump se opune Pentagonului. Președintele SUA refuză să dea rachete Tomahawk Ucrainei

Ruxandra Radulescu
03 nov. 2025, 09:31, Știri externe
Donald Trump a declarat unui jurnalist de la bordul avionului prezidențial Air Force One că Statele Unite nu va furniza rachete Tomahawk Ucrainei. Afirmațiile președintelui vin la doar câteva zile, după ce Pentagonul a aprobat trimiterea unui astfel de echipament militar la Kiev.

Aflat la bordul avionului prezidențial Air Force One, Donald  Trump a răspuns întrebării unui jurnalist, referitor la posibilitatea ca SUA să trimită rachete Tomahaw Ucrainei. Președintele SUA a precizat că nu va face acest lucru.

„Nu, nu chiar. S-ar putea întâmpla, m-aș putea răzgândi, dar în acest moment nu mă răzgândesc”, a răspuns Trump.

De asemenea, liderul de la Casa Albă a fost întrebat care ar fi „ultima picătură” pentru Statele Unite în ceea ce privește acțiunile Rusiei în Ucraina.

„Nu există picătură care umple paharul. Uneori trebuie doar să lași evenimentele să se desfășoare”, a mai adăugat președintele SUA.

Vineri, 31 octombrie, trei oficiali europeni și americani au declarat pentru CNN că Pentagonul i-a acordat Casei Albe permisiunea de a furniza rachetele americane care pot atinge o rază de 1.600 km. Decizia finală aparține președintelui Trump.

Donald Trump, după întâlnirea cu Putin: „Avem nevoie de rachetele Tomahawk”

Donald Trump și-a exprimat poziția sa referitor la furnizarea de rachete Tomahawk Ucrainei, după discuția telefonică avută cu președintele Vladimir Putin, desfășurată la mijlocul lunii octombrie.

Liderul de la Casa Albă a declarat a declarat, la acel, în cadrul unei conferințe de presă, că Statele Unite nu va trimite rachete Tomahawk Ucrainei. Liderul de la Casa Albă a motivat această decizie, spunând că și SUA are nevoie de acest echipament militar.

„I-am spus lui Putin: «Nu te superi dacă dau câteva mii de rachete Tomahawk adversarilor tăi?». Nu i-a plăcut ideea.Avem nevoie de rachete Tomahawk. Nu le putem risipi, avem și noi nevoie de ele”, a precizat liderul de la Casa Albă.”, a declarat Trump.

