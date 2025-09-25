Kremlinul continuă să testeze vigilența NATO /AVIOANE militare ruse, interceptate în apropierea Danemarcei și Statelor Unite

Administrația Vladimir Putin a testat din nou, joi, apărarea aeriană a Alianței Nord-Atlantice, forțele aliate interceptând avioane de vânătoare și bombardiere în apropierea Danemarcei și Statelor Unite.

”Două avioane Gripen aparținând Ungariei, care participau la o misiune NATO de patrulare aeriană, au decolat astăzi de la Baza Siauliai din Lituania ca reacție la depistarea a cinci avioane de vânătoare ruse, de tip Su-30, Su-35 și MiG-31, care zburau în apropierea spațiului aerian danez, demonstrând angajamentul Alianței pentru protejarea țărilor baltice și a flancului estic”, anunță Comandamentul Aliat al NATO, conform agenției de presă ANSA.

Tot în Danemarca, au fost observate drone suspecte în apropierea aeroporturilor Aalborg și Esbjerg, precum și în zona Bazei aeriene Skrydstrup. Guvernul de la Copenhaga a avertizat că Danemarca se confruntă cu ”amenințări sistematice”.

Într-un alt incident, avioane de vânătoare americane au interceptat patru aeronave militare ruse, inclusiv două bombardiere strategice, care se apropiau de statul american Alaska.

Comandamentul Aerospațial Nord-American (NORAD) a anunțat că două bombardiere strategice Tupolev Tu-95 și două avioane de vânătoare Suhoi Su-35 se aflau în zona de identificare aeriană a statului Alaska, aflată în spațiul aerian internațional, în apropierea Statelor Unite. Forțele Aeriene americane au mobilizat imediat avioane de supraveghere de tip E-3, avioane de interceptare de tip F-16 și avioane de realimentare în zbor de tip KC-135.

Incidentele aeriene intervin după situații similare înregistrate în Polonia, Estonia și România, în contextul tensiunilor extreme dintre NATO și Rusia din cauza războiului din Ucraina.

