Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a respins acuzațiile procurorului general al României, Alex Florența, privind influențarea a 1,3 milioane de alegători în timpul alegerilor prezidențiale. Oficialul rus a reamintit că Statele Unite au făcut acuzații similare, dar le-au retras.

„Nu. Acestea nu corespund realității. Să ne amintim cum Washingtonul a acuzat Rusia de interferență în alegeri (din 2016), tentative de destabilizare etc. Apoi ei înșiși au recunoscut că nu a fost așa. Același lucru este valabil și pentru România”, a spus reprezentantuș oficial al Kremlinului , pentru RBC.

Procurorii de la Parchetul General al României au finalizat rechizitoriul într-un dosar deschis la finalul anului 2024 și au decis trimiterea în judecată, pe baza acestui dosar, a 22 de persoane, printre care și Călin Georgescu.

Alex Florența, procurorul general, a declarat marţi, 16 septembrie, că România a fost expusă în 2024 unei agresiuni hibride complexe, desfășurate de Rusia, care a combinat metode cibernetice sofisticate cu campanii de influențare pentru a manipula alegerile prezidenţiale, ceea ce în final a dus la anularea acestora.

Potrivit procurorului general, Rusia ar fi desfășurat, din 2022, o „operațiunea hibridă”, unde patru companii asociate cu Rusia au gestionat boți și conturi false care au cuprins peste 1,3 milioane de oameni.

