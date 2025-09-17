Prima pagină » Știri externe » Kremlinul reacționează după ce Alex Florența a acuzat Rusia de implicare în ALEGERILE din România

Olga Borșcevschi
17 sept. 2025, 11:38, Știri externe
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a respins acuzațiile procurorului general al României, Alex Florența, privind influențarea a 1,3 milioane de alegători în timpul alegerilor prezidențiale. Oficialul rus a reamintit că Statele Unite au făcut acuzații similare, dar le-au retras.

„Nu. Acestea nu corespund realității. Să ne amintim cum Washingtonul a acuzat Rusia de interferență în alegeri (din 2016), tentative de destabilizare etc. Apoi ei înșiși au recunoscut că nu a fost așa. Același lucru este valabil și pentru România”, a spus reprezentantuș oficial al Kremlinului , pentru RBC.

Procurorii de la Parchetul General al României au finalizat rechizitoriul într-un dosar deschis la finalul anului 2024 și au decis trimiterea în judecată, pe baza acestui dosar, a 22 de persoane, printre care și Călin Georgescu.

Alex Florența, procurorul general, a declarat marţi, 16 septembrie, că România a fost expusă în 2024 unei agresiuni hibride complexe, desfășurate de Rusia, care a combinat metode cibernetice sofisticate cu campanii de influențare pentru a manipula alegerile prezidenţiale, ceea ce în final a dus la anularea acestora.

Potrivit procurorului general, Rusia ar fi desfășurat, din 2022, o „operațiunea hibridă”, unde patru companii asociate cu Rusia au gestionat boți și conturi false care au cuprins peste 1,3 milioane de oameni.

Călin GEORGESCU, așteptat de peste 100 de oameni în fața Poliției Ilfov cu drapel și pancarte: „Vocea adevărului, vocea demnității”

Fostul șef al SIE, Silviu Predoiu, are o întrebare pentru Alex Florența: „Pe guvernanții noștri, cine și când îi va trage la răspundere?”

