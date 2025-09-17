Prima pagină » Actualitate » Călin GEORGESCU, așteptat de peste 100 de oameni în fața Poliției Ilfov cu drapel și pancarte: „Vocea adevărului, vocea demnității”

Călin GEORGESCU, așteptat de peste 100 de oameni în fața Poliției Ilfov cu drapel și pancarte: „Vocea adevărului, vocea demnității”

Ruxandra Radulescu
17 sept. 2025, 10:27, Actualitate
Călin GEORGESCU, așteptat de peste 100 de oameni în fața Poliției Ilfov cu drapel și pancarte:
Peste 100 de susținători s-au strâns încă de la orele dimineții miercuri, 17 septembrie, în fața sediului IPJ Ilfov, pentru a-l întâmpina pe Călin Georgescu, fostul candidat la prezidențiale. Acesta se prezintă în fața oamenilor legii pentru semnarea controlului judiciar. 

Călin Georgescu este așteptat în fața sediului Poliției Ilfov de peste o sută de persoane, care au venit cu drapel și pancarte pe care scrie: „Călin Georgescu, vocea adevărului, vocea demnității”. Oamenii își manifestă susținerea față de fostul candidat la prezidențiale, care este acuzat de o serie de infracțiuni.

Avocatul lui Călin Georgescu: „Un simulacru de rechizitoriu”

Avocatul acestuia, Lucian Catrinoiu, a declarat că dosarul în care clientul său este acuzat de răsturnarea ordinii constituționale este un simulacru, iar acuzațiile sunt nefondate.

„Un simulacru de rechizitoriu, care va fi desființat de Justiție, pentru că, să nu uităm, Justiția se înfăptuiește de către Înalta Curte de Casație și Justiție, precum și de către celelalte instanțe judecătorești”, a declarat avocatul, pentru Realitatea Plus.

Călin Georgescu, trimis în judecată, alături de Horațiu Potra

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ) a finalizat, în data de 15 septembrie 2025, rechizitoriul în dosarul 6720/284/P/2024 și a dispus trimiterea în judecată a 22 de persoane acuzate de tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și alte infracțiuni conexe.

Procurorii îi acuză pe Călin Georgescu, Horațiu Potra și pe celelalte 20 de persoane de tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, precum și alte infracțiuni.
Planul ar fi fost pus la cale într-o întâlnire, pe 7 decembrie 2024, între Călin Georgescu și Horațiu Potra, lider cu pregătire paramilitară.

Discuția ar fi vizat organizarea unor manifestații violente în București, cu scopul de a schimba ordinea constituțională sau de a împiedica exercitarea puterii de stat.
7 decembrie 2024 – Mediaș – Grupul condus de Potra Horațiu s-a întrunit și a decis deplasarea spre București cu 7 autoturisme.

