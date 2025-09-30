Kremlinul transmite că își dorește ca planul de PACE pentru Gaza prezentat de Donald Trump să fie implementat

Kremlinul a transmis marți că speră că planul de pace pentru Gaza al președintelui american Donald Trump va fi implementat și va stimula pacea în Orientul Mijlociu.

Trump a obținut luni sprijinul prim-ministrului israelian, Benjamin Netanyahu, pentru o propunere de pace susținută de SUA, menită să pună capăt războiului din Gaza, dar sunt semne de întrebare cu privire la acceptarea planului de către Hamas, notează Reuters.

„Rusia susține și salută întotdeauna orice eforturi ale lui Trump menite să pună capăt tragediei care se desfășoară în prezent. Și, bineînțeles, dorim ca acest plan să fie implementat și să contribuie la încheierea pașnică a evenimentelor din Orientul Mijlociu”, a declarat marți purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Rusia a criticat operațiunile militare ale Israelului în Gaza din ultimii doi ani, pe fondul unei alinieri tot mai profunde între Moscova și Iran.

Rusia a susținut de mai multe ori că o soluție bazată pe două state este singura modalitate de a soluționa conflictul din Orientul Mijlociu.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Trump afirmă că Netanyahu este de acord cu planul SUA de oprire a războiului din Gaza /”Grupul Hamas este singurul care trebuie să mai accepte”

Trump va discuta cu emirul Qatarului înaintea întâlnirii cu NETANYAHU /Consilierii de la Casa Albă sunt exasperați de atitudinea liderului israelian

Sursa foto: Profimedia