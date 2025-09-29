Trump va discuta cu emirul Qatarului înaintea întâlnirii cu NETANYAHU /Consilierii de la Casa Albă sunt exasperați de atitudinea liderului israelian

Președintele SUA, Donald Trump, va avea o discuție cu emirul Qatarului, Tamim Al Thani, înaintea întâlnirii de la Casa Albă cu premierul israelian, Benjamin Netanyahu, pe fondul temerilor țărilor arabe că Trump își ajustează în funcție de cererile Israelului propunerea privind oprirea conflictului din Fâșia Gaza.

Conform unor surse citate de site-ul Axios.com și de cotidianul The Times of Israel, consilierii președintelui Donald Trump sunt frustrați de atitudinea premierului Benjamin Netanyahu, în contextul în care liderul israelian refuză oprirea războiului din Fâșia Gaza.

“Arabii au acceptat propunerea în proporție de 100%. Acum, așteaptă ca președintele să găsească o soluție magică prin discuția cu Netanyahu”, a declarat un consilier prezidențial american, sub protecția anonimatului. ”Toată lumea este exasperată de Benjamin Netanyahu”, a subliniat un alt consilier prezidențial american.

Premierul Benjamin Netanyahu efectuează a patra vizită la Washington de la începerea celui de-al doilea mandat al președintelui Donald Trump și, deși liderul israelian insistă că își coordonează total acțiunile cu SUA, atacul asupra Qatarului și inițiativele de oprire a războiului din Fâșia Gaza reflectă disensiuni aproape ireconciliabile.

Președintele Trump este supus presiunilor interne pentru oprirea războiului din Fâșia Gaza, dar noua inițiativă propusă de Washington nu este acceptată deloc de Netanyahu. Noua propunere americană îi încurajează pe palestinieni să rămână în Fâșia Gaza și deschide drumul pentru înființarea unui stat palestinian. Premierul Netanyahu a anunțat că nu poate accepta aceste condiții. Liderul israelian a afirmat constant că palestinienii trebuie mutați în țări arabe și se opune vehement creării unui stat palestinian. În plus, premierul Netanyahu vrea distrugerea grupului Hamas, ceea ce perturbă fundamental negocierile intermediate de Qatar, Egipt și SUA pentru oprirea războiului și eliberarea ostaticilor israelieni.

