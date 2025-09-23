Prima pagină » Știri externe » La ONU, Donald Trump a subliniat realizările Administrației sale: „Aceasta este într-adevăr EPOCA de AUR a Americii”

23 sept. 2025, 18:00, Știri externe
Președintele SUA Donald Trump și-a început discursul la Națiunile Unite prezentând realizările mandatului său, inclusiv în ceea ce privește economia și reducerea imigrației ilegale.

„Astăzi, la doar opt luni de la începerea Administrației mele, suntem cea mai atractivă țară din lume, nicio altă țară nici măcar nu se apropie de nivelul nostru”, a spus Trump la începutul discursului său.

„America este binecuvântată cu cea mai puternică economie, cele mai puternice granițe, cele mai puternice forțe armate, cele mai puternice prietenii și cel mai puternic spirit, dintre toate națiunile de pe fața pământului”, a continuat el. ”

Aceasta este într-adevăr epoca de aur a Americii”.

În 2018, remarci similare din timpul discursului lui Donald Trump de la ONU au stârnit râsete din partea delegaților, dar de data aceasta Trump a fost întâmpinat doar cu atenție și liniște din partea publicului, notează CNN.

Trump a adăugat că SUA este „cea mai bună țară de pe Pământ în care să faci afaceri” și a susținut că economia este acum „mai mare și chiar mai bună” decât în timpul primului său mandat, pe care l-a descris ca fiind „cel mai mare … în istoria lumii”.

Președintele a mai declarat că SUA sunt „respectate din nou” mai mult ca niciodată.

Președintele Donald Trump a vorbit despre scenariul în care el ar primi Premiul Nobel pentru Pace, susținând că „toată lumea” crede că el merită unul, pentru eforturile sale de a negocia pacea pe tot globul.

„Toată lumea spune că ar trebui să primesc Premiul Nobel pentru Pace pentru fiecare dintre aceste realizări”, a spus Trump, repetându-și afirmația din trecut că el ar fi pus capăt mai multor războaie.

„Dar pentru mine, adevăratul premiu vor fi fiii și fiicele care vor trăi pentru a crește cu mamele și tații, pentru că milioane de oameni nu mai sunt uciși în războaie nesfârșite și glorioase”.

„Îmi pasă nu să câștig premii, ci să salvez vieți”, a continuat Trump.

Donald Trump a trimis un reporter CNN la plimbare și i-a refuzat întrebarea: Tu nu! Ești fake-news!

Decizia Administrației Trump de a majora taxa pentru viza H-1B, o oportunitate pentru CHINA și alte state să atragă angajați de top

