Laureat al premiului Nobel: CRIPTOMONEDELE nu sunt active sigure. După reglementarea pieței, mulți își vor retrage investițiile

Profesorul Jean Tirole, economist laureat al Premiului Nobel, susține că centralizarea monedelor digitale încalcă principiul de bază al nealinierii normelor bancare, astfel că este posibil ca momentul reglementării pieței cripto să vadă un exod de inestitori dornici să își protejeze capitalul.

Într-un interviu acordat Financial Times, câștigătorul Premiului Nobel pentru economie din 2014 a declarat că este foarte îngrijorat de evoluțiile actuale ale pieței cripto, având în vedere implicarea recentă a președintelui american Donald Trump.

„Cândva văzute ca active de refugiu, s-ar putea în curând să-și piardă acest statut odată cu reglementarea pieței, pentru că deponenții își pierd interesul și vor să-și protejeze investițiile. Stablecoin-urile câștigă popularitate în Statele Unite, fiind direct conectate cu dolarul american, însă această legătură este vulnerabilă la schimbările bruște, mai ales că Trump a declașat un război comercial, iar acest lucru erodează autoritatea monedei naționale”, apreciază Tirole.

Mai mult, practica de a susține criptomonedele stabile cu obligațiuni guvernamentale ar putea deveni nepopulară din cauza randamentelor relativ scăzute ale activelor

„Au fost cazuri în care randamentele Trezoreriei au fost negative timp de mai mulți ani, iar plățile după inflație au fost mult mai mici. În consecință, investitorii se feresc să-și asume astfel de riscuri”, subliniază fostul laureat al premiului Nobel.

Utilizarea globală a criptomonedelor a crescut deja la aproximativ 280 de miliarde de dolari, pe măsură ce președintele Donald Trump încearcă să le impună ca un pilon fundamental al finanțelor.

