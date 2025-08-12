Le Monde: SUA trebuie să evite căderea în CAPCANA summitului cu Rusia /Liderii europeni îl pot convinge pe Trump înaintea întâlnirii cu Putin

Summitul din Alaska reprezintă o oportunitate avantajoasă pentru președintele Rusiei, Vladimir Putin, notează cotidianul francez Le Monde, avertizându-i pe liderii europeni că au la dispoziție doar câteva zile pentru a-l feri pe Donald Trump, președintele Statelor Unite, de ”capcana” Kremlinului.

Pentru prima dată de la începerea invaziei militare ruse în Ucraina, acum trei ani și jumătate, președintele SUA, Donald Trump, și omologul său rus, Vladimir Putin, se vor întâlni vineri, în Alaska.

”Miza acestui summit este considerabilă. Care ar putea fi rezultatul? Kievul și aliații europeni sunt sceptici și au toate motivele să fie. Vladimir Putin are mai multe motive să se bucure de perspectiva summitului bilateral, primul organizat după anul 2018. Liderul rus iese din izolarea diplomatică generată de mandatul de arestare pentru crime de război emis de Curtea Penală Internațională. Acum, va fi tratat ca liderul unei mari puteri, la egalitate cu Statele Unite”, comentează cotidianul Le Monde, într-un articol cu titlul ”Ucraina: Evitarea capcanei summitului Rusia-SUA din Alaska”.

Ultimatumul impus Rusiei de președintele Trump și amenințarea cu impunerea de noi sancțiuni sunt anulate grație acestui summit. Liderul de la Kremlin știe că Trump vrea să prezinte lumii un armistițiu în Ucraina și încearcă să obțină pe cale diplomatică ceea ce nu a reușit militar: exercitarea dominației, cel puțin parțial, asupra Ucrainei.

Europa trebuie să îl convingă pe Trump să mențină presiunile asupra Rusiei

”Fie că a fost Administrația Biden sau Administrația Trump, europenii au fost considerați permanent cantitate neglijabilă în această afacere, deși în joc este securitatea continentului european. Liderii europeni au cerut ca Zelenski să participe la orice efort de rezolvare a conflictului militar. În realitate, chiar dacă nu sunt invitați la summit, europenii nu sunt excluși din proces. Lucrurile se mișcă și vor continua să evolueze până vineri. Chiar dacă americanii se vor lăsa înșelați, europenii nu vor face asta. Au trei zile la dispoziție pentru a convinge Washingtonul că doar linia de fermității și presiunile îl pot forța pe Vladimir Putin să negocieze în mod real. Este un moment crucial pentru europeni, dacă vor să transforme în oportunitate capcana din Alaska”, concluzionează cotidianul Le Monde.

