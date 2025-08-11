Prima pagină » Știri externe » Summit al liderilor europeni cu Trump, înaintea întâlnirii cu Putin /ROMÂNIA nu a fost invitată

11 aug. 2025, 18:15, Știri externe
Liderii principalelor țări europene și ai Uniunii Europene discută, miercuri, într-o reuniune virtuală, cu președinții Statelor Unite și Ucrainei, Donald Trump și Volodimir Zelenski, pentru stabilirea strategiei de negocieri înaintea summitului pe care liderul de la Casa Albă îl va avea cu președintele Rusiei, Vladimir Putin.

Reuniunea a fost convocată de cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, pentru stabilirea unei strategii comune în negocierile cu Vladimir Putin în sensul opririi războiului din Ucraina.

”Cancelarul Friedrich Merz a convocat pentru miercuri, 13 august 2025, o reuniune virtuală asupra situației din Ucraina, în perspectiva întâlnirii pe care președintele SUA, Donald Trump, o va avea cu președintele Rusiei, Vladimir Putin. Reuniunea se va concentra, printre altele, pe opțiunile de negociere și pe posibilitățile de intensificare a presiunilor asupra Rusiei. Vor fi discuții despre pregătirile posibilelor negocieri cu Rusia, inclusiv despre problemele aspirațiilor teritoriale și în materie de securitate”, anunță Guvernul de la Berlin.

La reuniunea prin videoconferință convocată de Guvernul german vor participa liderii Germaniei, Finlandei, Franței, Marii Britanii, Italiei, Poloniei, Ucrainei, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele Consiliului European, Antonio Costa, secretarul general al NATO, Mark Rutte, președintele SUA, Donald Trump, și vicepreședintele James David Vance.

ȘTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE

