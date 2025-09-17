Letonia sprijină APĂRAREA Ucrainei. Ce echipamente au trimis aliaților de la Kiev

Letonia a livrat noi vehicule blindate armatei ucrainene, anunță Ministerul Apărării de la Riga.

Potrivit publicației letone Delfi, blindate de transport Patria tip 6×6 vor fi livrate armatei ucrainene. În total, Letonia intenţionează să trimită 42 de vehicule blindate în Ucraina.

Transportoarele sunt produse la o fabrică a grupului finlandez Patria din ţara baltică, membră a UE şi NATO.

Cincisprezece dintre aceste vehicule au fost deja predate de premierul Evika Silina în timpul unei vizite la Kiev în iulie.

Letonia, care se învecinează cu Rusia şi cu aliatul acesteia Belarus, este unul dintre cei mai fermi susţinători ai Kievului.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Trump ar putea trimite TRUPE americane private în Ucraina pentru menținerea păcii/ The Telegraph: Cea mai importantă misiune de la Irak încoace

Polonia își majorează bugetul de securitate cibernetică la un miliard de euro, după tentative de SABOTAJ care au vizat spitale și surse de apă