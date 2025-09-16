Polonia își majorează bugetul de securitate cibernetică la un miliard de euro, după tentative de SABOTAJ care au vizat spitale și surse de apă

Polonia își majorează bugetul de securitate cibernetică la suma record de un miliard de euro în acest an, după mai multe tentative de sabotaj rusești care au vizat spitale și surse de apă ale orașelor.

Bugetul de securitate cibernetică din acest an urmează să crească de la 600 de milioane de euro în 2024 la un miliard de euro în acest an.

Oficialii de la Varșovia spun că Polonia este ținta numărul unu a atacurilor cibernetice ruse în UE, dar respinge aproximativ 99% dintre tentative.

Dariusz Standerski, ministru adjunct pentru Afaceri Digitale, a declarat pentru Financial Times că Polonia se confruntă cu între 20 și 50 de atacuri asupra infrastructurii critice în fiecare zi, dintre care majoritatea sunt zădărnicite.

Conform lui Standerski, câteva atacuri cibernetice, vizând „în cea mai mare parte” spitale, au avut succes; două sau trei breșe au forțat unitățile medicale să-și suspende operațiunile pentru câteva ore. Hackerii au reușit, de asemenea, să obțină date medicale, a adăugat el.

Luna trecută, un atac al unor hackeri susținuți de Rusia a avut ca scop oprirea alimentării cu apă a unui oraș mare, una dintre cele mai semnificative operațiuni de hacking de la invadarea Ucrainei de către Rusia în 2022, a spus Standerski.

Ministrul adjunct nu a dorit să precizeze unde a avut loc atacul dar a menționat că era unul dintre cele mai mari zece orașe din Polonia.

Hackerii au reușit să se infiltreze în rețeaua IT a instalațiilor, dar au fost opriți înainte de a putea opri aprovizionarea cu apă a locuitorilor orașului.

Standerski a declarat că 80 de milioane de euro vor fi alocate luna aceasta pentru a consolida apărarea cibernetică a sistemelor de gestionare a apei, ca parte a unui efort mai amplu de a proteja infrastructura publică, inclusiv sistemele utilizate de cele 2.400 de administrații locale.

Kaliningrad, un centru de bruiaj GPS

Luni seara, premierul Donald Tusk a declarat că o dronă a fost „neutralizată” în timp ce zbura deasupra reședinței prezidențiale și a altor clădiri guvernamentale din centrul Varșoviei.

Tusk a declarat că doi cetățeni din Belarus au fost arestați și că o anchetă este în curs de desfășurare pentru a determina circumstanțele incidentului.

Săptămâna trecută, Polonia s-a confruntat, de asemenea, cu o incursiune fără precedent a aproximativ 19 drone rusești în spațiul aerian polonez. Unele drone au fost doborâte de avioane poloneze și NATO.

Vicepremierul Krzysztof Gawkowski, care ocupă și funcția de ministru al Afacerilor Digitale, a declarat că Polonia se confruntă cu o amenințare din ce în ce mai mare din partea exclavei rusești Kaliningrad, care a devenit un centru de bruiaj GPS pentru avioanele care zboară deasupra acelei zone.

Standerski a spus că în ultimul an, Polonia a înregistrat până la 30 de incidente de bruiaj pe o distanță mică de Kaliningrad.

Autoritățile poloneze nu cred că Rusia vizează anumite aeronave, ci mai degrabă urmărește să provoace perturbări în general.

„Vedem că uneori este doar un zgomot în interiorul semnalului, dar uneori nu există niciun semnal”, a spus Standerski.

Foto: Profimedia

