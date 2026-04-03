Libia a oferit ucrainenilor acces la bazele militare pentru a lansa atacuri asupra navelor ruse

Ucraina a stabilit baze militare strategice în Libia, unde sunt desfășurați peste 200 de ofițeri. Kievul vrea să folosească teritoriul Libiei pentru a lansa atacuri cu drone asupra navelor rusești din „flota fantomă” a Rusiei care navighează în Marea Mediterană, scrie RBC Ucraina.

Cooperarea dintre Ucraina și Libia a fost formalizată printr-un acord semnat în octombrie 2025 și se estimează că peste 200 de ofițeri și experți militari ucraineni sunt staționați în vestul Libiei.

Pe 4 martie, un vas rusesc care transporta gaze lichefiate s-a scufundat în Marea Mediterană, între Libia și Malta, după ce acesta a fost lovit de o dronă maritimă. Rusia a acuzat atunci Ucraina de un atac terorist lansat de pe coasta libiană. Anterior, în decembrie 2025, un petrolier din flota rusă a fost lovit de drone la aproximativ 250 de km de coasta libiană.

În schimbul accesului la bazele militare, Ucraina oferă antrenament și expertiză forțelor libiene în operarea dronelor și mentenanță pentru echipamentele militare. Toate aceste acțiuni fac parte dintr-o strategie mai largă a Kievului de a submina interesele Rusiei în Africa și în Mediterană. Planurile pe termen lung includ, de asemenea, livrări de arme și implicarea investițiilor ucrainene în sectorul petrolier din Libia.

Recomandările autorului: