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Candidatul prezidențial de extrema stângă Jean-Luc Melenchon propune scoaterea Franței din NATO

Candidatul prezidențial de extrema stângă Jean-Luc Melenchon propune scoaterea Franței din NATO
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Jean-Luc Melenchon a anunțat că respinge cererea Statelor Unite ca fiecare stat membru NATO să cotizeze anual cu 5% din PIB la apărare și a promis că va dacă va deveni președinte, va scoate Franța din alianță.

Candidatul de extrema stângă la președinția Franței pentru alegerile din 2027 a propus retragerea graduală a Franței din NATO.

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„Retragerea din comandamentul militar intergrat al NATO, apoi părăsirea treptată a alianței.  Respingem solicitarea SUA de a aloca 5% din produsul intern brut pentru cheltuielile de apărare”, se arată în comunicatul candidatului citat de TASS.

Partidul Franța Nesupusă din partea căruia candidează prevede în programul său naționalizarea companiilor strategice din industria de apărare, reducerea dependenței de echipamentle militare furnizate de SUA prin NATO și investiții mai mari în comunicații, logistică și reguli mai stricte privind armele autonome care au la bază inteligența artificială, precum și armele nucleare.

Franța ar cotininua totuși, să ofere asistență statelor membre ale UE, în conformitate cu obligațiile sale contractuale.

Pe de altă parte, Jean-Luc Melenchon spune că va acorda ajutoare Kievului, dar în același timp, a făcut apel la rezolvarea conflictului pe cale diplomatică.

Marine Le Pen, adversara sa de dreapta naționalistă, a spus că dacă va ajunge președinte, va menține Franța în NATO până la încetarea războiului Rusiei în Ucraina. Lidera opoziției a promis că va sista de îndată ajutoarele acordate Kievului.

Potrivit unui sondaj realizat de Cluster 17, 69% dintre cei 3.000 de respondenți au spus că nu-l vor vota pe Melenchon, având o părere nefavorabilă despre candidatul de extrema stângă.

Melenchon a mai candidat la președinția Franței de trei ori: în 2012, în 2017 și în 2022. El și-a început cariera politică ca membru al Organizației Comuniste Internaționaliste. În tinerețe, el a fost adept al troțkismului francez condus de Pierre Lambert. Ulterior, a devenit socialist moderat, cu toate că adversarii săi  de dreapta și de centru dreapta îl consideră „extremist de stânga”.

Primul tur al alegerilor prezidențiale este programat să aibă loc pe 18 aprilie 2027. Dacă niciun candidat nu întrunește peste 50% din voturi, primii doi candidați se vor bate în turul al doilea al alegerilor, programat pentru 2 mai.

Franța s-a mai retras din Comandamentul Militar al NATO în 1966, când era sub conducerea președintelui Charles De Gaulle și a revenit în 2009, în timpul președinției lui Nicolas Sarkozy.

Sursa Foto: Hepta

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