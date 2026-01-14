Liderii țărilor din G7 vor ca la întâlnirea de la Davos de săptămâna viitoare să-l convingă pe Donald Trump să sprijine garanțiile de securitate pentru Ucraina, care au fost convenite la ultima întâlnire a „Coaliției de Voință” de la Paris, anunță Financial Times. Din delegația americană vor face parte Donald Trump, secretarul de stat Marco Rubio și emisarii de pace ai președintelui SUA, Steve Witkoff și Jared Kushner.

Liderii țărilor G7 vor o întâlnire cu Donald Trump la Forumul Economic de la Davos

Liderii Italiei, Germaniei, Franței, Canadei, Marii Britanii și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, intenționează să participe la o întâlnire cu Donald Trump și Volodimir Zelenski la Forumul Economic Mondial de la Davos, care va începe săptămâna viitoare în orașul elvețian. Întâlnirea ar putea să aibă loc miercuri, unde sunt așteptați și alți lideri din coaliția statelor dispuse să ajute Ucraina.

Volodimir Zelenski a declarat luni seară că echipa sa coordonează cu emisarii lui Trump programul întâlnirilor de la Davos. „Documentele noastre sunt, în multe privințe, deja pregătite pentru semnare.”

„Nimic din toate acestea nu se va întâmpla fără SUA. Până acum, nu este clar ce gândește Trump cu adevărat”, a spus un oficial european pentru Financial Times, referindu-se la promisiunile Marii Britanii și Franței de a trimite trupe în Ucraina după încetarea focului.

Europenii vor să știe cât de implicată este SUA în garanțiile de securitate

Europenii vor solicita aprobarea lui Trump pentru acordurile încheiate cu negociatorii săi, Steve Witkoff și Jared Kushner, dar și cu comandantul apărării europene al SUA la Paris, considerate esențiale pentru a se asigura că Rusia nu va relua războiul după un armistițiu.

Witkoff, principalul negociator al președintelui american, a declarat după întâlnirea de la Paris de la începutul lunii că „au terminat în mare parte cu protocoalele de securitate”. „Președintele [Trump] nu își retrage angajamentele”, a spus Steve Witkoff la Paris.

Ce este Forumul Economic de la Davos

Forumul Economic Mondial de la Davos este o reuniune anuală desfășurată în Elveția, care reunește lideri politici, economici și sociali pentru a discuta cele mai presante probleme de pe glob. Prezența lui Trump a adus geopolitica și rolul esențial al SUA în securitatea europeană în prim-plan la o reuniune care anterior urma să se concentreze mai mult pe inteligența artificială , tehnologiile emergente și alte teme de afaceri. Reuniunea va avea loc în perioada 19-23 ianuarie.

