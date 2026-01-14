Prima pagină » Știri externe » Liderii G7 vor să-l convingă pe Trump să sprijine garanțiile de securitate pentru Ucraina. Franța și Marea Britanie au anunțat deja că trimit trupe

Liderii G7 vor să-l convingă pe Trump să sprijine garanțiile de securitate pentru Ucraina. Franța și Marea Britanie au anunțat deja că trimit trupe

14 ian. 2026, 13:05, Știri externe
Liderii G7 vor să-l convingă pe Trump să sprijine garanțiile de securitate pentru Ucraina. Franța și Marea Britanie au anunțat deja că trimit trupe

Liderii țărilor din G7 vor ca la întâlnirea de la Davos de săptămâna viitoare să-l convingă pe Donald Trump să sprijine garanțiile de securitate pentru Ucraina, care au fost convenite la ultima întâlnire a „Coaliției de Voință” de la Paris, anunță Financial Times. Din delegația americană vor face parte Donald Trump, secretarul de stat Marco Rubio și emisarii de pace ai președintelui SUA, Steve Witkoff și Jared Kushner.

Liderii țărilor G7 vor o întâlnire cu Donald Trump la Forumul Economic de la Davos

Liderii Italiei, Germaniei, Franței, Canadei, Marii Britanii și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, intenționează să participe la o întâlnire cu Donald Trump și Volodimir Zelenski la Forumul Economic Mondial de la Davos, care va începe săptămâna viitoare în orașul elvețian. Întâlnirea ar putea să aibă loc miercuri, unde sunt așteptați și alți lideri din coaliția statelor dispuse să ajute Ucraina.

Volodimir Zelenski a declarat luni seară că echipa sa coordonează cu emisarii lui Trump programul întâlnirilor de la Davos. „Documentele noastre sunt, în multe privințe, deja pregătite pentru semnare.”

„Nimic din toate acestea nu se va întâmpla fără SUA. Până acum, nu este clar ce gândește Trump cu adevărat”, a spus un oficial european pentru Financial Times, referindu-se la promisiunile Marii Britanii și Franței de a trimite trupe în Ucraina după încetarea focului.

Europenii vor să știe cât de implicată este SUA în garanțiile de securitate

Europenii vor solicita aprobarea lui Trump pentru acordurile încheiate cu negociatorii săi, Steve Witkoff și Jared Kushner, dar și cu comandantul apărării europene al SUA la Paris, considerate esențiale pentru a se asigura că Rusia nu va relua războiul după un armistițiu.

Witkoff, principalul negociator al președintelui american, a declarat după întâlnirea de la Paris de la începutul lunii că „au terminat în mare parte cu protocoalele de securitate”. „Președintele [Trump] nu își retrage angajamentele”, a spus Steve Witkoff la Paris.

Ce este Forumul Economic de la Davos

Forumul Economic Mondial de la Davos este o reuniune anuală desfășurată în Elveția, care reunește lideri politici, economici și sociali pentru a discuta cele mai presante probleme de pe glob. Prezența lui Trump a adus geopolitica și rolul esențial al SUA în securitatea europeană în prim-plan la o reuniune care anterior urma să se concentreze mai mult pe inteligența artificială , tehnologiile emergente și alte teme de afaceri. Reuniunea va avea loc în perioada 19-23 ianuarie.

Recomandările autorului:

Emisarii lui Donald Trump vor să meargă la Moscova pentru a discuta pacea din Ucraina. Witkoff și Kushner speră la o întâlnire cu Putin

Mărturisirile șefului NATO despre Ceaușescu: „Mereu am trăit cu impresia că Ceaușescu va conduce România pentru totdeauna”

Fostul președinte SUA, Bill Clinton, și soția acestuia, Hillary Clinton, refuză să depună mărturie în Congresul american în cazul dosarului Epstein

Recomandarea video

Citește și

SCANDAL Percheziții în Ucraina, la sediul partidului condus de Iulia Timoșenko. Teancuri de dolari, împrăştiate pe biroul fostului premier ucrainean
13:51
Percheziții în Ucraina, la sediul partidului condus de Iulia Timoșenko. Teancuri de dolari, împrăştiate pe biroul fostului premier ucrainean
NEWS ALERT Donald Trump vrea ca NATO să îi dea Groenlanda: „NATO ar trebui să ne deschidă calea să o obținem. Orice altceva mai puțin este inacceptabil”
13:51
Donald Trump vrea ca NATO să îi dea Groenlanda: „NATO ar trebui să ne deschidă calea să o obținem. Orice altceva mai puțin este inacceptabil”
ULTIMA ORĂ Statele Unite evacuează trupele din cea mai mare bază din Orientul Mijlociu, pe fondul amenințărilor din partea Iranului
13:43
Statele Unite evacuează trupele din cea mai mare bază din Orientul Mijlociu, pe fondul amenințărilor din partea Iranului
MILITAR Dureri de cap la Beijing. SUA și Taiwan vor produce în comun muniție de artilerie de 155 mm, pentru a-și asigura aprovizionarea în timp de război
13:23
Dureri de cap la Beijing. SUA și Taiwan vor produce în comun muniție de artilerie de 155 mm, pentru a-și asigura aprovizionarea în timp de război
EXTERNE Statul european în care cetățenii primesc amendă de până la 50.000 de euro, dacă nu își curăță trotuarul de zăpadă și gheață
12:43
Statul european în care cetățenii primesc amendă de până la 50.000 de euro, dacă nu își curăță trotuarul de zăpadă și gheață
FLASH NEWS 🚨 Fermierii continuă să provoace haos pe autostrăzile din Franța. Zeci de km de blocaje. Tractoarele s-au adunat în fața aeroportului Toulouse-Blagnac
12:30
🚨 Fermierii continuă să provoace haos pe autostrăzile din Franța. Zeci de km de blocaje. Tractoarele s-au adunat în fața aeroportului Toulouse-Blagnac
Mediafax
„Nu suntem de vânzare”. Cum trăiesc oamenii din Groenlanda atenția globală și presiunile marilor puteri
Digi24
Expert turc: Intervenția străină asupra regimului de la Teheran ar putea arunca întreaga regiune în haos. „Iranul nu este Siria”
Cancan.ro
Nicoleta Drăgușin a murit! E doliu în televiziunea românească
Prosport.ro
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21 de ani
Adevarul
Reforma făcută din pix în Poliție și Armată, bombă cu ceas, avertizează experții: „Vor fi tot mai multe cazuri grave ca cel din Caracal”
Mediafax
China a înregistrat un excedent comercial record de aproape 1.200 de miliarde de dolari în 2025
Click
Prăjitura românească preferată de turiștii străini. Mulți români nici măcar nu au auzit de ea, dar e extrem de apreciată și delicioasă
Digi24
„Diavol întruchipat” și „Antihristul din Constantinopol”. Spionii lui Putin au început războiul cu patriarhul ecumenic
Cancan.ro
Cătălin Măruță, la Antena 1? Trădarea supremă, la un pas să se facă
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Antonia în costum de baie. Artista a avut probleme de sănătate, după ce și-a mărit posteriorul cu Aquafilling
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Promotor.ro
Ce au descoperit jurnaliștii Top Gear după 16.000 km cu Dacia Bigster: „Aceasta este cea mai…”
Descopera.ro
Puțini știu! Care este diferența dintre Panteon și Partenon?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Descopera.ro
Funcționează sau nu aplicațiile pentru concentrare? Iată ce spune știința!
SPORT EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. „Câinii” atacă titlul, dar cu cine? Detalii despre transferuri și procesul care tinde să implice Dinamo
14:01
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. „Câinii” atacă titlul, dar cu cine? Detalii despre transferuri și procesul care tinde să implice Dinamo
CONTROVERSĂ Iancu Guda și Claudiu Năsui, schimb dur de replici pe Facebook pe tema majorării taxelor: „Discuția a devenit efectiv penibilă”
14:00
Iancu Guda și Claudiu Năsui, schimb dur de replici pe Facebook pe tema majorării taxelor: „Discuția a devenit efectiv penibilă”
MEDIU Studiile de specialitate au descoperit o „comoară” în această localitate din România. Primarul caută 3 milioane de euro ca să o scoată la suprafață
13:57
Studiile de specialitate au descoperit o „comoară” în această localitate din România. Primarul caută 3 milioane de euro ca să o scoată la suprafață
INCIDENT Un copil de 4 ani a ajuns să rătăcească în papuci pe străzile din Iași, după ce mama îl lăsase la grădiniță. Cum l-a găsit poliția
13:45
Un copil de 4 ani a ajuns să rătăcească în papuci pe străzile din Iași, după ce mama îl lăsase la grădiniță. Cum l-a găsit poliția
DECES Televiziunea din România, în doliu. O cunoscută jurnalistă s-a stins din viață la doar 46 de ani
13:23
Televiziunea din România, în doliu. O cunoscută jurnalistă s-a stins din viață la doar 46 de ani
INEDIT Un bărbat din Focșani este cercetat după ce a ucis porumbei pe stradă ca să îi mănânce
13:23
Un bărbat din Focșani este cercetat după ce a ucis porumbei pe stradă ca să îi mănânce

Cele mai noi

Trimite acest link pe