Reacția comunității internaționale la atacul Israelului din QATAR. Turcia: „Israelul nu este interesat de pace” / Papa Leon: „Este foarte grav”

Atacul Israelului asupra liderilor Hamas care se aflau la Doha, capitala Qatarului, a atras critici dure atât din partea Qatarului cât și a altor actori regionali.

Comunitatea internațională urmărește îndeaproape evenimentele, iar analiștii au avertizat că atacul ar putea escalada tensiunile din Orientul Mijlociu, în special având în vedere importanța strategică a Qatarului, un aliat cheie al Statelor Unite și un stat care se bazează pe reputația sa de refugiu sigur pentru diplomație și afaceri.

Ministerul de Externe al Qatarului a subliniat că atacul îi subminează rolul de mediator neutru și amenință stabilitatea regională.

Turcia: Atacul din Qatar arată că Israelul nu este interesat de pace

Turcia a anunțat că atacul Israelului asupra liderilor Hamas din Qatar arată că Ierusalimul nu este interesat de pace.

„Vizarea delegației Hamas adunată la negocieri arată că Israelul nu urmărește să ajungă la pace, ci mai degrabă să continue războiul”, a declarat Ministerul turc de Externe într-un comunicat, conform The Times of Israel.

„Această situație este o dovadă clară că Israelul a adoptat politica sa expansionistă în regiune și terorismul ca politică de stat”.

Președintele Autorității Palestiniene: „O agresiune israeliană flagrantă împotriva Qatarului”

Președintele Autorității Palestiniene Mahmoud Abbas a condamnat „agresiunea israeliană flagrantă împotriva Qatarului.”

Într-o declarație emisă de biroul său, Abbas spune că atacul „constituie o încălcare gravă a dreptului internațional și o escaladare care amenință securitatea și stabilitatea în regiune”.

Declarația adaugă că „soluția constă într-o pace justă și cuprinzătoare pentru cauza palestiniană”, notează The Times of Israel.

Papa Leon spune că atacurile israeliene asupra Qatarului creează o situație „foarte gravă”

Papa Leon, care de obicei se abține de la a vorbi fără să aibă remarcile pregătite dinainte, și-a exprimat o îngrijorare neobișnuit de puternică, marți, cu privire la consecințele atacului Israelului din Qatar.

„Există o veste foarte serioasă în acest moment: atacul Israelului asupra unor lideri Hamas din Qatar”, le-a declarat pontiful jurnaliștilor, în fața reședinței sale de vară din Castel Gandolfo.

„Întreaga situație este foarte gravă”, a spus Papa, conform agenției italiene ANSA.

„Nu știm cum vor merge lucrurile. Este foarte grav. Trebuie să ne rugăm”, le-a spus Papa jurnaliștilor în timp ce părăsea Villa Barberini din Castel Gandolfo.

Leon, primul papă american, a avut tendința de a adopta o abordare diplomatică mai discretă decât predecesorul său, Papa Francisc. Leon rămâne de obicei la limbajul diplomatic atent al Vaticanului, dar a intensificat criticile la adresa campaniei militare israeliene din Gaza.

Săptămâna trecută, Papa s-a întâlnit cu președintele israelian Isaac Herzog la Vatican, după care Vaticanul a declarat că Leo a deplâns „situația tragică din Gaza.”

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a condamnat marți cu fermitate atacul israelian care a vizat liderii Hamas.

„Tocmai aflăm despre atacurile israeliene din Qatar, o țară care a jucat un rol foarte pozitiv în obținerea unei încetări a focului și eliberarea tuturor ostaticilor”, a declarat Guterres în timpul unei conferințe de presă, prilejuită de lansarea raportului privind cheltuielile militare globale.

Foto: Profimedia

