Liderul regiunii spaniole Valencia își anunță demisia după un an. Detaliile neștiute din seara în care inundațiile au făcut peste 200 de victime

03 nov. 2025, 12:15, Știri externe
La mai bine de un an de la inundațiile devastatoare care au ucis 229 de persoane în Valencia, Carlos Mazón, președintele regiunii din estul Spaniei, a cedat furiei publice și presiunilor politice și a anunțat că demisionează, transmite The Guardian.

Mazón, membru al Partidului Popular conservator (PP), a rezistat apelurilor de a se retrage, după ce s-a aflat că a petrecut mai mult de trei ore luând prânzul cu un jurnalist în timp ce inundațiile înecau oamenii în case, garaje și mașini.

Refuzul său de a demisiona a provocat o serie de demonstrații masive în Valencia, multe dintre ele sub sloganul: „Noroi pe mâinile noastre, sânge pe ale lui”. Un sondaj recent a constatat că 75% dintre valencieni credeau că Mazón ar trebui să demisioneze, mai arată sursa citată.

Totuși, în această dimineață, Carlos Mazón a cedat inevitabilului și a anunțat că va abandona președinția regională.

„Nu mai pot continua”, a declarat el reporterilor, după un discurs în care a criticat aspru răspunsul guvernului național la criză.

Cu toate acestea, Mazón nu a renunțat și la funcția de parlamentar și, prin urmare, își va păstra imunitatea parlamentară.

Mazón insistase anterior că „niciun guvern din lume nu are instrumentele necesare pentru a modifica, opri sau evita un episod de ploi torențiale care ajung să distrugă înregistrările istorice ale precipitațiilor, dintr-o anumită zonă la un moment dat”.

De asemenea, el a spus că a rămas la curent cu evoluția situației prin telefon, în timp ce lua prânzul cu jurnalista Maribel Vilaplana.

Liderul Valenciei, huiduit la slujba de comemorare

Însă furia față de reacția administrației sale la criză – nu în ultimul rând faptul că o alertă de urgență nu a fost trimisă pe telefoanele mobile ale oamenilor decât după ora 20:00, în ziua inundațiilor – a atins apogeul miercurea trecută la slujba de pomenire de stat pentru victimele din Valencia.

Mazón a sosit la slujbă, ținută la prima aniversare a dezastrului, fiind întâmpinat cu strigăte precum „ucigaș”, „laș” și „ar trebui să fii la închisoare”.

Anterior, în cursul acelei zile, el recunoscuse că „există lucruri care ar fi trebuit să funcționeze mai bine”.

O anchetă a Congresului privind evenimentele din 29 octombrie 2024 este în curs de desfășurare, la fel și o anchetă a unui judecător din Valencia pentru a stabili dacă există dovezi de omucidere din imprudență și vătămare corporală, cauzate din neglijență, care ar fi putut duce la decese evitabile.

Jurnalista Maribel Vilaplana a emis o declarație în care confirmă că prânzul a început la ora 15:00 și a durat până la ora 18:30 sau 18:45, dar a spus că nu era conștientă de gravitatea situației care se desfășura în regiune.

„La un moment dat în timpul mesei, președintele a început să primească apeluri care ne întrerupeau în mod repetat conversația”, a spus ea. „Am rămas în restaurant, complet inconștientă de aceste comunicări. Nu am pus întrebări, nu am participat și nici măcar nu am aflat despre conținutul lor, iar președintele nu mi-a exprimat niciodată nicio îngrijorare în legătură cu acestea.”

Jurnalistul urmează să depună mărturie luni în fața judecătorului din Valencia.

Inițial, Mazón a declarat că a ajuns la sediul central al intervențiilor în caz de criză, sau la Centrul de Coordonare Operațională Integrată (Cecopi), după ora 19:00 din ziua respectivă. Alerta a fost transmisă în cele din urmă la ora 20:11, moment în care majoritatea victimelor se înecaseră.

