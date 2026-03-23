🚨 Alertă la Londra. Patru ambulanțe care aparțineau unei organizații a comunității evreiești au fost incendiate. Zeci de localnici, evacuați

Patru ambulanțe care aparțineau unei organizații a comunității evreiești din nordul Londrei au fost incendiate. Mai exact, vehiculele Hatzola au fost incendiate în Golders Green, la primele ore ale dimineții de luni, provocând mai multe explozii – despre care se crede că ar avea legătură cu buteliile de gaz aflate la bordul acestora, a precizat poliția, potrivit BBC.

„În prezent analizăm înregistrările camerelor de supraveghere și avem cunoștință de materialele video apărute online. În această fază inițială, considerăm că sunt trei suspecți pe care îi căutăm”, a declarat comisarul Sarah Jackson, care coordonează acțiunile poliției în zonă.

Pompierii din Londra au fost chemați pe Highfield Road în jurul orei 01:40 GMT. Nu s-au înregistrat victime.

Zeci de locuitori au fost evacuați din casele lor, la primele ore ale dimineții de luni, în urma exploziilor. Aproximativ 30 de persoane au fost duse la un adăpost local.

Casele din apropiere au fost evacuate din motive de precauție, iar drumurile au fost închise. Șase autospeciale de pompieri și aproximativ 40 de pompieri au fost trimiși pentru a stinge incendiile, a declarat poliția. Incendiul a fost stins la ora 03:06, a adăugat aceasta.

Shimon Ryde, locuitor al zonei și consilier local, a declarat pentru BBC că ambulanțele se aflau în apropierea sinagogii Mchzike Hadath.

„Am fost informat că centrul de ambulanțe Hatzola a fost atacat, iar acesta se află chiar lângă o sinagogă”, a declarat Ryde, vorbind din adăpost. „Este foarte șocant, dar nu neașteptat… comunitatea evreiască este foarte conștientă de pericolul în care trăim”.

