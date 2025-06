“The IAEA is closely monitoring the deeply concerning situation in Iran. Agency can confirm Natanz site among targets. The Agency is in contact with Iranian authorities regarding radiation levels. We are also in contact with our inspectors in the country.” – DG @rafaelmgrossi

Și în SUA, forțele de ordine americane sunt în alertă din cauza riscului crescut de atacuri antisemite, mai ales în orașul New York. Polițiștii de la NYPD au anunțat că „desfășoară resurse suplimentare” din precauție pentru a apăra comunitățile evreiești și israeliene din jurul orașului New York.

„Am lovit comandamentul superior, am lovit oameni de știință de rang înalt care promovează dezvoltarea armelor nucleare, am lovit instalații nucleare”, a declarat premierul într-o declarație video, alături de ministrul Apărării, Israel Katz, ministrul Afacerilor Strategice, Ron Dermer, ministrul Finanțelor, Bezalel Smotrich, liderul partidului Shas, Aryeh Deri, și ministrul Securității Naționale, Itamar Ben Gvir.

Forțele Aeriene Israeliene au lansat „un atac preventiv” asupra Iranului. Exploziile au fost auzite la nord-est de Teheran. Potrivit comunicatului armatei israeliene, zeci de avioane ale Forțelor Aeriene Israeliene au lansat lovituri asupra a zeci de ținte militare, printre care și instalații nucleare din Iran.

Forțele Israeliene a transmis printr-un comunicat prin care a acuzat regimul teocratic iranian că a dus o campanie directă și indirectă de teroare împotriva Statului Israel, prin finanțarea și coordonarea activităților teroriste prin interpuși din Orientul Mijlociu, în timp ce avansa către obținerea armelor nucleare.

Iranul și-a construit siturile nucleare în Arak, Fordow, Natanz, Isfahan și Bushehr. Minele de extracția uraniului sunt în Saghand, Gachin și Yazd.

