O nouă criză în NATO. După Spania și Germania, Trump amenință cu retragerea trupelor SUA și din Italia: „Nu ne-au ajutat deloc”

Trump a generat un nou val de tensiuni între SUA și mai mulți parteneri europeni din cadrul NATO, după ce președintele american a sugerat public că ar putea retrage o parte din efectivele militare americane staționate în Italia și Spania, scrie Reuters.com.

Declarația liderului de la Casa Albă vine la doar o zi după ce a vorbit despre o posibilă reducere a trupelor americane din Germania, semnalând o posibilă repoziționare strategică a Washingtonului în Europa.

Întrebat dacă analizează retragerea militarilor americani și din Italia și Spania, Trump a răspuns fără ezitare.

„Probabil… De ce nu? Italia nu ne-a ajutat deloc, iar Spania a fost oribilă, absolut oribilă”, a declarat președintele Donald Trump.

Mesajul transmis de liderul american vine într-un context diplomatic tensionat, în care Washingtonul acuză mai multe state aliate că nu au sprijinit suficient poziția americană în conflictul cu Iranul și în eforturile de redeschidere a traficului maritim prin Strâmtoarea Hormuz.

În ultimele săptămâni, Casa Albă a criticat în mod repetat atitudinea unor parteneri europeni, iar în cazul Spaniei au existat chiar amenințări economice după refuzul Madridului de a permite utilizarea unor baze militare pentru operațiuni legate de conflictul din Iran.

Tot în acest climat tensionat, Trump a transmis că administrația sa reevaluează și prezența militară americană din Germania, după schimbul dur de replici cu cancelarul german Friedrich Merz.

Ce impact ar avea retragerea trupelor americane

Italia, Spania și Germania găzduiesc unele dintre cele mai importante baze militare americane din Europa, esențiale pentru operațiunile logistice, aeriene și navale ale SUA și pentru capacitatea de reacție rapidă a NATO în regiune.

O eventuală reducere a efectivelor ar reprezenta una dintre cele mai importante schimbări de strategie militară americană în Europa din ultimele decenii și ar putea forța aliații europeni să își accelereze propriile planuri de consolidare a apărării.

Datele oficiale arată că, la finalul lui 2025, peste 68.000 de militari americani erau staționați permanent în baze din Europa, dintre care mai mult de jumătate în Germania.

În acest moment nu există un calendar oficial și nici detalii clare privind amploarea unei eventuale retrageri, însă declarațiile lui Trump amplifică îngrijorările privind viitorul relației transatlantice și stabilitatea arhitecturii de securitate europene, în contextul unei Rusii tot mai agresive și amenințătoare la adresa Europei.

Anunțul lui Donald Trump, după convorbirea cu Vladimir Putin: „Vreau să-ți închei războiul. Ucraina e înfrântă militar”

Trump amenință cu retragerea trupelor din Germania după declarațiile lui Merz privind strategia SUA din Iran: „O decizie va fi luată foarte curând”