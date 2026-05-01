De ce a participat șeful GRU la întâlnirea „de taină” din Sankt Petersburg, dintre ruși și iranieni. Parteneriatul strategic Moscova-Teheran, la un alt nivel

Parteneriatul strategic dintre Rusia și Iran intră într-o altă etapă. În data de 27 aprilie 2026, o delegație iraniană condusă de ministrul de externe Abbas Araghchi s-a întâlnit – la Sankt Petersburg – cu președintele rus Vladimir Putin. Întâlnirea a avut loc în contextul negocierilor pentru un acord de pace cu Statele Unite și soluționarea conflictului din Golful Persic.

Din delegația iraniană au făcut parte ministrul adjunct de externe Kazem Gharibabadi și ambasadorul Iranului la Moscova, Kazem Jalali.

Partea rusă a fost reprezentată de ministrul de externe Serghei Lavrov, consilierul prezidențial pentru politică externă Yuri Ushakov și de însuși Igor Kostyukov, șeful agenției de informații militare externe – GRU – a Rusiei.

Parteneriatul Rusia-Iran evoluat către schimbul de informații la nivel înalt

Silvia Boltuc – cofondator și director general al SpecialEurasia – trage cîteva concluzii-cheie după această întâlnire.

Prezența șefului GRU, Igor Kostyukov, și a consilierului său, Yuri Ushakov, la întâlnirea Rusia-Iran arată că parteneriatul Rusia-Iran a evoluat către schimbul de informații la nivel înalt.

Totodată, este vorba despre coordonare tehnico-militară și acorduri strategice „de ansamblu” care ocolesc canalele ministeriale tradiționale.

Neintervenția militară a Rusiei este o mișcare calculată pentru a-și păstra rolul de mediator regional.

Această mutare permite o epuizare a resurselor SUA și distrage atenția Occidentului de la teatrul de operațiuni din Ucraina.

Relația este un schimb specializat în care Rusia oferă integrare militar-spațială (lansări de sateliți și recunoaștere) și legitimitate diplomatică.

Iranul oferă experiență operațională în războiul asimetric, tehnologia dronelor și sancțiuni.

Surprinzătoarea prezență a șefului GRU

În data de 17 ianuarie 2025, Moscova și Teheranul au semnat un Tratat de Parteneriat Strategic Cuprinzător. Tratatul a intrat în vigoare la 2 octombrie 2025.

„Acest acord oferă cadrul juridic pentru cooperarea bilaterală în multiple domenii, inclusiv în domeniile politic, economic, tehnologic și de securitate.

Tratatul nu constituie un pact formal de apărare reciprocă și nu obligă Rusia să ofere asistență militară în cazul unui conflict care implică Iranul.

Prezența șefului Serviciului de Informații Militare al Rusiei, Igor Kostyukov, și a consilierului prezidențial pentru politică externă, Yuri Ushakov,la discuțiile cu Abbas Araghchi indică faptul că întâlnirea nu s-a limitat la angajamente diplomatice sau la amânarea negocierilor.

Mai degrabă, aceasta indică discuții privind peisajul strategic în evoluție al Orientului Mijlociu și chestiuni de coordonare operațională.

În practica politică rusă, participarea șefului serviciilor de informații militare la astfel de întâlniri este atipică pentru schimburile pur diplomatice.

Prezența lui Igor Kostyukov indică o concentrare pe cooperarea tehnico-militară și chestiuni legate de informații”, explică Silvia Boltuc.

„Ușakov l-a depășit ca influență pe ministrul de Externe, Serghei Lavrov”

Prezența lui Yuri Ushakova întâlnire este, de asemenea, remarcabilă, mai scrie Silvia Boltuc.

„În calitate de consilier strategic principal al președintelui Putin pe probleme non-occidentale, el joacă un rol central în coordonarea implicării Rusiei în cadrul unor cadre multilaterale precum BRICS și Organizația de Cooperare de la Shanghai.

Implicarea sa indică faptul că discuțiile s-au extins la acorduri strategice mai ample, care transcend canalele diplomatice convenționale și structurile ministeriale.

Yuri Ushakov l-a depășit ca influență pe ministrul de Externe, Serghei Lavrov.

Yuri Ushakov a devenit cel mai important consilier de politică externă al Rusiei.

Yuri Ushakov se ocupă de acordurile de ansamblu care ocolesc ministerele standard. Rolul său este în mod specific de a gestiona ultima parte a acordurilor internaționale majore.

Prin urmare, participarea sa sugerează că întâlnirea a abordat nu doar evoluțiile imediate, ci și aranjamentele geopolitice pe termen lung, inclusiv integrarea Iranului în cadre economice și de securitate alternative care ar putea atenua impactul sancțiunilor occidentale”, continuă Silvia Boltuc.

Mojtaba Khamenei, mesaj pentru Putin

Ministrul iranian de Externe a transmis un mesaj personal din partea lui Mojtaba Khamenei pentru Vladimir Putin.

Mesajul arată că întâlnirea a depășit un schimb ministerial convențional și a abordat nivelul comunicării directe între state.

„Moscova pare să fi aplicat un principiu al instabilității gestionate conflictului din Golful Persic.

Interesele Kremlinului nu se aliniază nici cu o victorie decisivă a Iranului, care ar putea declanșa o conflagrație nucleară regională, nici cu un colaps iranian.

Mai degrabă, obiectivul său strategic constă în epuizarea treptată a resurselor Washingtonului și devierea atenției sale de la teatrul de operațiuni ucrainean.

Iranul, și în special porturile sale, constituie o componentă critică a Coridorului Internațional de Transport Nord-Sud (INSTC) , pe care Moscova a căutat să îl integreze într-o rețea eurasiatică mai largă de comerț și conectivitate.

Kremlinul rămâne unul dintre puținii actori capabili să mențină canale simultane de comunicare cu Teheranul, Riadul și Tel Aviv.

Abordarea Rusiei pare orientată spre integrarea Teheranului în cadre multilaterale precum BRICS+ , poziționând-o în același timp ca un stat victimă a atacurilor externe din partea Occidentului”, explică Silvia Boltuc.

SUA, erodare treptată a prestigiului

Conducerea iraniană – continuă Silvia Boltuc – nu a criticat public Rusia pentru lipsa intervenției directe.

Aceasta sugerează un nivel de coordonare prealabilă.

„Teheranul pare să fi obținut formele de sprijin pe care le considera esențiale, și anume cooperare tehnico-militară și profunzime strategică, mai degrabă decât o implicare militară directă.

Prin analogie, Rusia și Iranul pot fi văzute ca urmând o abordare calculată și incrementală, spre deosebire de strategiile mai coercitive utilizate de actorii occidentali.

Din această perspectivă, deși Kremlinul ar fi putut suporta un anumit cost reputațional în rândul segmentelor din Sudul Global, acesta și-a păstrat resursele strategice și flexibilitatea pentru obiective pe termen lung.

Statele Unite par să se confrunte cu o erodare treptată atât a prestigiului, cât și a resurselor sub administrația Trump, pe măsură ce continuă să mențină un status quo internațional în rapidă schimbare”, mai scrie Silvia Boltuc în analiza publicată de SpecialEurasia.

RECOMANDAREA AUTORULUI: