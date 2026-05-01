De ce a participat șeful GRU la întâlnirea „de taină” din Sankt Petersburg, dintre ruși și iranieni. Parteneriatul strategic Moscova-Teheran, la un alt nivel

Parteneriatul strategic dintre Rusia și Iran intră într-o altă etapă. În data de 27 aprilie 2026, o delegație iraniană condusă de ministrul de externe Abbas Araghchi s-a întâlnit – la Sankt Petersburg – cu președintele rus Vladimir Putin. Întâlnirea a avut loc în contextul negocierilor pentru un acord de pace cu Statele Unite și soluționarea conflictului din Golful Persic.
Din delegația iraniană au făcut parte ministrul adjunct de externe Kazem Gharibabadi și ambasadorul Iranului la Moscova, Kazem Jalali.
Partea rusă a fost reprezentată de ministrul de externe Serghei Lavrov, consilierul prezidențial pentru politică externă Yuri Ushakov și de însuși Igor Kostyukov, șeful agenției de informații militare externe – GRU – a Rusiei.
Silvia Boltuc – cofondator și director general al SpecialEurasia – trage cîteva concluzii-cheie după această întâlnire.
În data de 17 ianuarie 2025, Moscova și Teheranul au semnat un Tratat de Parteneriat Strategic Cuprinzător. Tratatul a intrat în vigoare la 2 octombrie 2025.
„Acest acord oferă cadrul juridic pentru cooperarea bilaterală în multiple domenii, inclusiv în domeniile politic, economic, tehnologic și de securitate.
Tratatul nu constituie un pact formal de apărare reciprocă și nu obligă Rusia să ofere asistență militară în cazul unui conflict care implică Iranul.
Prezența lui Igor Kostyukov indică o concentrare pe cooperarea tehnico-militară și chestiuni legate de informații”, explică Silvia Boltuc.
Prezența lui Yuri Ushakova întâlnire este, de asemenea, remarcabilă, mai scrie Silvia Boltuc.
„În calitate de consilier strategic principal al președintelui Putin pe probleme non-occidentale, el joacă un rol central în coordonarea implicării Rusiei în cadrul unor cadre multilaterale precum BRICS și Organizația de Cooperare de la Shanghai.
Implicarea sa indică faptul că discuțiile s-au extins la acorduri strategice mai ample, care transcend canalele diplomatice convenționale și structurile ministeriale.
Prin urmare, participarea sa sugerează că întâlnirea a abordat nu doar evoluțiile imediate, ci și aranjamentele geopolitice pe termen lung, inclusiv integrarea Iranului în cadre economice și de securitate alternative care ar putea atenua impactul sancțiunilor occidentale”, continuă Silvia Boltuc.
Ministrul iranian de Externe a transmis un mesaj personal din partea lui Mojtaba Khamenei pentru Vladimir Putin.
Mesajul arată că întâlnirea a depășit un schimb ministerial convențional și a abordat nivelul comunicării directe între state.
„Moscova pare să fi aplicat un principiu al instabilității gestionate conflictului din Golful Persic.
Interesele Kremlinului nu se aliniază nici cu o victorie decisivă a Iranului, care ar putea declanșa o conflagrație nucleară regională, nici cu un colaps iranian.
Abordarea Rusiei pare orientată spre integrarea Teheranului în cadre multilaterale precum BRICS+ , poziționând-o în același timp ca un stat victimă a atacurilor externe din partea Occidentului”, explică Silvia Boltuc.
Conducerea iraniană – continuă Silvia Boltuc – nu a criticat public Rusia pentru lipsa intervenției directe.
Aceasta sugerează un nivel de coordonare prealabilă.
„Teheranul pare să fi obținut formele de sprijin pe care le considera esențiale, și anume cooperare tehnico-militară și profunzime strategică, mai degrabă decât o implicare militară directă.
Statele Unite par să se confrunte cu o erodare treptată atât a prestigiului, cât și a resurselor sub administrația Trump, pe măsură ce continuă să mențină un status quo internațional în rapidă schimbare”, mai scrie Silvia Boltuc în analiza publicată de SpecialEurasia.
