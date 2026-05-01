Gest neașteptat al lui Trump după întâlnirea cu Regele Charles al III-lea de la Casa Albă: whisky-ul scoțian scapă de taxe

Mihai Tănase
Președintele Donald Trump a anunțat eliminarea unor tarife vamale aplicate whisky-ului scoțian, într-o decizie surprinzătoare luată după vizita oficială la Casa Albă a Regelui Charles și a Reginei Camilla, un gest cu impact major asupra comerțului transatlantic.

Președintele Donald Trump a făcut un anunț neașteptat cu efecte directe asupra relațiilor comerciale dintre Statele Unite și Regatul Unit, confirmând că administrația americană va elimina anumite tarife vamale impuse whisky-ului scoțian, scrie AP News.com.

Decizia vine imediat după vizita oficială la Casa Albă a Regele Charles al III-lea și a Regina Camilla, întâlnire care pare să fi avut un efect diplomatic mai puternic decât multe negocieri comerciale purtate în ultimii ani.

„În onoarea Regelui și a Reginei Regatului Unit, care tocmai au părăsit Casa Albă și se vor întoarce în curând în minunata lor țară, voi elimina taxele vamale și restricțiile privind whisky-ul, care afectează capacitatea Scoției de a colabora cu statul Kentucky în domeniul whisky-ului și al bourbonului, două industrii extrem de importante atât în Scoția, cât și în Kentucky.

Oamenii și-au dorit acest lucru de mult timp, având în vedere că a existat un comerț inter-național intens, în special în ceea ce privește butoaiele de lemn utilizate. Regele și Regina m-au determinat să fac ceva ce nimeni altcineva nu a reușit să facă, fără să-mi ceară măcar acest lucru! Este o onoare minunată să-i avem pe amândoi în S.U.A.”, a scris Trump pe rețeaua sa de socializare, Truth Social.

Anunțul liderului de la Casa Albă este privit drept „o gură importantă de oxigen” pentru industria whisky-ului din Scoția, afectată în ultimii ani de taxele suplimentare impuse în cadrul tensiunilor comerciale dintre Washington și Londra.

Victorie diplomatică pentru Londra

Măsura ar urma să elimine taxele suplimentare care afectau exporturile de Scotch către piața americană, una dintre cele mai importante pentru producătorii din Regatul Unit. În paralel, decizia ar putea avea efecte pozitive și pentru producătorii americani de bourbon din statul Kentucky, având în vedere legăturile comerciale strânse dintre cele două industrii.

Trump a sugerat că schimbarea este legată inclusiv de comerțul cu butoaie din lemn folosite pentru maturarea whisky-ului scoțian și a bourbonului american, un segment important al industriei băuturilor spirtoase.

Reprezentanții sectorului au salutat imediat decizia, considerând-o un semnal puternic pentru relansarea schimburilor comerciale dintre cele două maluri ale Atlanticului.

Vizită regală cu umor și mesaje politice subtile

Vizita lui Regele Charles și a Reginei Camilla la Casa Albă a fost marcată și de momente relaxate, cu schimburi de glume între liderul american și suveranul britanic.

„Regret să spun că noi, britanicii, am încercat, desigur, propriul nostru proiect imobiliar la Casa Albă în 1814”, a glumit Regele Charles al III-lea, monarhul Regatului Unit, făcând referire la incendiul provocat de trupele britanice asupra clădirii în timpul războiului din 1812.

30 April 2026, US, Washington: US President Donald Trump (R) bids farewell to UK King Charles III and Queen Camilla in the Diplomatic Reception Room of the White House in Washington. Photo: Samir Hussein/PA Wire/dpa

Donald Trump a răspuns în stilul său caracteristic, profitând de moment pentru a-și ironiza adversarii politici.

„Vreau să-l felicit pe Charles pentru discursul fantastic susținut astăzi în Congres. I-a ridicat pe democrați în picioare, lucru pe care eu nu l-am putut face niciodată”, a declarat președintele Donald Trump.

