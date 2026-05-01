Specia de mamifer dispărută pe care cercetătorii SUA încearcă să o readucă la viață după 200 de ani de la extincție prin „tehnologia Jurassic Park”

O companie americană de biotehnologie lucrează la readucerea la viață a unei specii de mamifer dispărută în jurul anului 1800 după ce a fost vânată până la exterminare. Proiectul de „de-extincție” deschide o nouă frontieră în ingineria genetică și conservarea biodiversității.

O specie spectaculoasă, dispărută de peste două secole din cauza vânătorii excesive, ar putea reveni pe Pământ prin intermediul științei moderne. Este vorba despre Antilopa albastră, un mamifer cu blană albastru-argintie și coarne impresionante, care trăia odinioară în regiunea Cape Town, în sud-vestul Africii de Sud, scrie iflscience.com.

Compania americană Colossal Biosciences, cunoscută pentru ambițioasele sale proiecte de „de-extincție”, a anunțat că a inclus antilopa albastră pe lista speciilor pe care încearcă să le readucă la viață prin inginerie genetică.

Specia se alătură astfel unor proiecte deja celebre dezvoltate de companie, precum readucerea Mamutului lânos, a Dodo, a Moa și a Tigrului tasmanian.

„Suntem implicați de doi ani în proiectul antilopei albastre și am finalizat deja mai multe etape fundamentale”, a declarat Ben Lamm, CEO și cofondator al Colossal Biosciences.

Cum încearcă cercetătorii să readucă la viață antilopa albastră

Pentru acest proiect, cercetătorii folosesc ADN extras dintr-un exemplar împăiat de antilopă albastră, păstrat la Muzeul Suedez de Istorie Naturală, în Stockholm. Pe baza materialului genetic obținut, oamenii de știință compară genomul antilopei dispărute cu cel al Antilopei roan, cea mai apropiată rudă în viață, cu care împărtășește peste 98% din ADN.

„Ne aflăm acum în faza de editare a genomului, când introducem modificări cheie specifice antilopei albastre în celule de antilopă roan”, a declarat Ben Lamm, CEO și cofondator Colossal Biosciences.

Următorul pas va fi crearea unui embrion modificat genetic, care va fi implantat într-o mamă-surogat din specia antilopei roan. Dacă procedura va reuși, gestația ar urma să dureze aproximativ nouă luni.

Antilopa albastră a dispărut în jurul anului 1800, la doar câteva decenii după ce a fost documentată științific, fiind vânată intensiv de coloniștii europeni până la exterminare.

„Oamenii au făcut asta. Coloniștii europeni au exterminat antilopa albastră (…) Dacă avem capacitatea de a îndrepta această nedreptate, cred că avem obligația de a o face”, a declarat Ben Lamm, CEO și cofondator Colossal Biosciences.

Proiectul a generat numeroase controverse în lumea științifică. Unii cercetători susțin că readucerea speciilor dispărute poate deveni un instrument important pentru conservare, în timp ce alții avertizează că resursele ar trebui concentrate pe salvarea speciilor aflate astăzi în pragul extincției.

În paralel, Colossal susține că a obținut deja rezultate importante în alte proiecte de „de-extincție”, inclusiv prin crearea unor lupi modificați genetic pe baza ADN-ului Lupului străvechi, un experiment care continuă să stârnească dezbateri aprinse în comunitatea științifică.

Sursa video – X/@colossal

Recomandarea autorului

