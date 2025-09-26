Kremlinul avertizează NATO asupra riscurilor doborârii avioanelor ruse /„Sunt declarații IRESPONSABILE”

Administrația Vladimir Putin a catalogat, vineri, drept ”iresponsabile” avertismentele anumitor țări din cadrul Alianței Nord-Atlantice privind doborârea avioanelor militare ruse, afirmând că nu există dovezi despre încălcări ale spațiului aerian.

”Nici măcar nu vreau să discut despre acest lucru, sunt declarații iresponsabile”, a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Președinției Rusiei, citat de agenția Interfax. ”Acuzațiile privind încălcarea de către avioanele ruse a spațiului aerian al anumitor țări sunt lipsite de fundament, nu au fost prezentate dovezi în acest sens. Insistăm că toate zborurile militare ruse se derulează prin respectarea strictă a reglementărilor internaționale”, a subliniat purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat, marți seară, că țările membre NATO ar trebui să doboare avioanele ruse care pătrund ilegal în spațiul lor aerian. Iar Mark Rutte, secretarul general al NATO, a exprimat susținere pentru afirmațiile președintelui SUA, deși nu a nuanțat mesajul.

”Dacă este necesar, da. Sunt de acord în totalitate cu președintele Trump, dacă este necesar” să fie doborâte avioanele ruse care încalcă spațiul aerian”, a subliniat Rutte.

Administrația Vladimir Putin a testat din nou, joi, apărarea aeriană a Alianței Nord-Atlantice, forțele aliate interceptând avioane de vânătoare și bombardiere în apropierea Danemarcei și Statelor Unite.

”Două avioane Gripen aparținând Ungariei, care participau la o misiune NATO de patrulare aeriană, au decolat de la Baza Siauliai din Lituania ca reacție la depistarea a cinci avioane de vânătoare ruse, de tip Su-30, Su-35 și MiG-31, care zburau în apropierea spațiului aerian danez, demonstrând angajamentul Alianței pentru protejarea țărilor baltice și a flancului estic”, a transmis joi Comandamentul Aliat al NATO.

Într-un alt incident, avioane de vânătoare americane au interceptat patru aeronave militare ruse, inclusiv două bombardiere strategice, care se apropiau de statul american Alaska. Comandamentul Aerospațial Nord-American (NORAD) a anunțat că două bombardiere strategice Tupolev Tu-95 și două avioane de vânătoare Suhoi Su-35 se aflau în zona de identificare aeriană a statului Alaska, aflată în spațiul aerian internațional, în apropierea Statelor Unite. Forțele Aeriene americane au mobilizat imediat avioane de supraveghere de tip E-3, avioane de interceptare de tip F-16 și avioane de realimentare în zbor de tip KC-135.

