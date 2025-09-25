Prima pagină » Știri externe » Zelenski amenință că nu va ezita să folosească rachete cu raza lungă de acțiune pentru a ataca MOSCOVA

Zelenski amenință că nu va ezita să folosească rachete cu raza lungă de acțiune pentru a ataca MOSCOVA

25 sept. 2025, 14:34, Știri externe
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că, dacă Rusia nu va pune capăt războiului, oficialii care lucrează la Kremlin ar trebui să se asigure că știu unde este cel mai apropiat adăpost antiaerian.

Zelenski a spus că a primit sprijinul explicit al președintelui SUA Donald Trump pentru a lovi ținte rusești precum infrastructura energetică și fabricile de armament.

Zelenski a spus că, dacă Ucraina primește armament suplimentar cu rază lungă de acțiune din SUA, „îl vom folosi”.

Președintele ucrainean a stat de vorbă cu reporterii Axios în Manhattan miercuri seara, cu foarte puțin timp înainte de a pleca de la Adunarea Generală a ONU spre Kiev.

Arma care îl va forța pe președintele rus Vladimir Putin să vină la masa negocierilor

Zelenski i-a spus reporterului de la Axios că a formulat o cerere specială către Trump în timpul întâlnirii celor doi lideri de marți – un nou sistem de arme despre care Zelenski a spus că îl va forța pe președintele rus Vladimir Putin să vină la masa negocierilor.

El a menționat că Ucraina are deja drone care pot lovi adânc în interiorul teritoriul Rusiei, dar a mai spus că există un sistem de arme suplimentar pe care îl dorește pentru a grăbi sfârșitul războiului.

„Președintele Trump știe, i-am spus ieri de ce avem nevoie, este un singur lucru”.

„Avem nevoie de el, dar nu înseamnă că îl vom folosi”, a continuat el. „Pentru că dacă îl vom avea, cred că este o presiune suplimentară asupra lui Putin să se așeze la masă și să vorbească”.

Zelenski a spus că va oferi detalii despre sistemul respectiv odată ce camerele de filmat ale reporterilor vor fi oprite, adăugând că Trump i-a spus:

„Vom lucra la asta.”

Zelenski a spus că Ucraina nu va bombarda populația civilă pentru că „nu suntem teroriști,” dar a sugerat că nu sunt deloc excluse atacuri asupra centrelor puterii rusești, cum ar fi Kremlinul.

„Trebuie să știe unde sunt adăposturile antiaeriene”, a spus Zelenski despre oficialii de la Kremlin. „Au nevoie de asta. Dacă nu vor opri războiul, vor avea nevoie de asta în orice caz.”

„Trebuie să știe că noi, în Ucraina, în fiecare zi, vom răspunde. Dacă ne atacă, le vom răspunde.”

Zelenski a spus că în timpul întâlnirii lor din ziua precedentă, Trump a adus în discuție faptul că Ucraina ar trebui să răspundă loviturilor rusești cu aceeași monedă.

„Dacă ne atacă sistemul energetic, președintele Trump este de acord că putem răspunde atacând sistemul lor energetic”, a spus Zelenski.

Trump a spus același lucru despre fabricile de drone sau amplasamentele de rachete, deși acestea sunt bine apărate, a spus Zelenski.

Foto: Profimedia

