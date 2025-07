Lula, către Trump: NU vom accepta interferențe străine în politica internă a Braziliei

Preşedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a criticat intervenția omologului american Donald Trump, care susține nevinovăția fostului președinte, Jair Bolsonaro, urmărit penal pentru acuzația de complot.

Jair Bolsonaro este judecat sub acuzaţia de tentativă de lovitură de stat, însă Donald Trump consideră că fostul său aliat este investigat pe nedrept.

„Brazilia procedează îngrozitor în ceea ce privește tratamentul aplicat fostului președinte Jair Bolsonaro. Am văzut, la fel ca întreaga lume, cum nu au făcut nimic altceva decât să-l atace, zi după zi, noapte după noapte, lună după lună, an după an! Nu este vinovat. Nu îl puteți judeca pentru că a luptat pentru popor. Lăsaţi-l în pace pe Bolsonaro!”, a scris Trump pe reţeaua sa de socializare.