Prima pagină » Actualitate » Înduioșător. Un cuplu a anulat nunta, din dorința de a-și salva câinele bolnav. „Gus este ca un copil pentru noi. Nu putem să-l abandonăm”

Înduioșător. Un cuplu a anulat nunta, din dorința de a-și salva câinele bolnav. „Gus este ca un copil pentru noi. Nu putem să-l abandonăm”

15 ian. 2026, 13:23, Actualitate
Înduioșător. Un cuplu a anulat nunta, din dorința de a-și salva câinele bolnav. „Gus este ca un copil pentru noi. Nu putem să-l abandonăm”

O poveste dincolo de iubire. Un cuplu a anulat nunta de pe 23 mai, doar pentru a-și salva câinele bolnav de cancer. Tânăra a mărturisit că nu poate avea copii, iar patrupedul, considerat una dintre cele mai loiale ființe, este precum „bebelușul lor”. Vezi mai jos povestea.

Dragostea față de animale a fost mai puternică pentru ei. Un cuplu din Thorpe St Andrew, Norfolk a ales să își anuleze nunta, cu gândul de a-și salva câinele bolnav. Gus, labradorul care le este loial de patru ani, a fost diagnosticat cu o boală inoperabilă și necesită un tratament strict și scump. Pentru a-i salva viața, cuplul a investit banii strânși pentru marele eveniment din viața lor. Tratamentul pentru câine depășește suma de 20.000 de lire sterline (circa 23.000 de euro).

Tratament scump pentru a-l ține în viață

Cuplul întâmpină dificultăți în a avea copii biologici, așa că atenția a fost îndreptată către Gus, labradorul lor pe care îl consideră „bebelușul lor”. Din dorința de a-l vedea pe patruped cât mai sănătos și voios, cei doi îndrăgostiți fac toate eforturile financiare posibile.

Un cuplu a anulat nunta, doar pentru a-și salva câinele bolnav

Un cuplu a anulat nunta, doar pentru a-și salva câinele bolnav / foto: Shutterstock

Cheltuielile sunt multe și diverse, pentru a putea să-l țină pe Gus în viață. În primul rând, ședințele de radioterapie au un cost de 12.000 de lire sterline (circa 13.800 de euro). Injecțiile și medicamentele costă, lunar, peste 1.200 de lire sterline (1.385 de euro). Până acum, au acoperit cheltuieli de 4.000 de lire sterline (4.600 de euro), iar asigurarea acoperă doar 10.000 de lire anual (11.500 de euro). De aceea, au apelat la GoFundMe, cu scopul de a strânge bani.

La fiecare 6 săptămâni, câinelui îi este făcută o injecție cu bisfosfați (920 de euro/injecție). Îi sunt efectuate și teste de sânge (340 de euro).

„Până acum am cheltuit aproximativ 4.000 de lire (4.600 de euro) și nici nu am început tratamentul propriu-zis. Costurile sunt uriașe, dar Gus este ca un copil pentru noi. Nu putem să-l abandonăm”, spune Chris Bennett, arată Dailymail.co.uk.

S-a prăbușit din picioare, la plimbare

Lindsey Moore și Chris Bennett, partenerul ei de viață, îl consideră pe Gus precum un copil. Problemele de sănătate ale patrupedului au început în decembrie 2025, când a început să dezvolte o ușoară șchiopătare la unul dintre membre. Veterinarul le-a zis, inițial, că este o leziune minoră. Însă, când Gus a fost scos la plimbare, s-a prăbușit din picioare. A fost dus la veterinar de urgență, iar medicul a descoperit, în urma unei tomografii computerizate, că are un sarcom de țesut moale între rinichi și răspândit pe pelvis.

Gus i-a fost alături, în momentele cele mai grele. După ce a pierdut o sarcină, cuplul a decis să aducă un labrador în sânul familiei.

„Am avut o sarcină ectopică (nr. extrauterină) la 21 de ani și am pierdut-o. De asemenea, sufăr de endometrioză, iar medicul a spus că ar fi foarte dificil să am un copil. Din acel moment, Chris și cu mine am decis să luăm un câine. Gus este bebelușul meu și îl iubesc”, a declarat Lindsey Moore.

„E greu să văd cum se schimbă lucrurile de la o zi la alta și cum Gus nu mai e la fel de mobil cum era odată. Este în continuare în formă, în afară de cancer, și are poftă de viață. Dacă ar fi mai bătrân sau dacă am simți că este în prea multă durere, evident că am face ce este mai bine pentru el”, a mai spus ea.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Călin Georgescu: „Mulți români nu se gândesc astăzi la discursuri, ci la cum se descurcă de pe o zi pe alta”
14:33
Călin Georgescu: „Mulți români nu se gândesc astăzi la discursuri, ci la cum se descurcă de pe o zi pe alta”
ADMINISTRAȚIE „Săraca” Primărie a Capitalei anunță zeci de proiecte de investiții pentru 2026, asta după ce Ciprian Ciucu spunea că nu sunt bani „de trecut strada”
14:00
„Săraca” Primărie a Capitalei anunță zeci de proiecte de investiții pentru 2026, asta după ce Ciprian Ciucu spunea că nu sunt bani „de trecut strada”
FLASH NEWS După ce anul trecut a tăiat din bugetul Culturii, Ilie Bolojan spune în 2026: „Guvernul are responsabilitatea de a susține educația și cultura””
13:57
După ce anul trecut a tăiat din bugetul Culturii, Ilie Bolojan spune în 2026: „Guvernul are responsabilitatea de a susține educația și cultura””
INCIDENT Agresiune într-un liceu din Dâmbovița: Un elev de 17 ani, lovit cu o bâtă de un individ
13:44
Agresiune într-un liceu din Dâmbovița: Un elev de 17 ani, lovit cu o bâtă de un individ
SHOWBIZ Fiica „secretă” a lui Freddie Mercury s-a stins din viață la doar 48 de ani. Femeia s-a luptat mai mulți ani cu o boală extrem de rară
12:58
Fiica „secretă” a lui Freddie Mercury s-a stins din viață la doar 48 de ani. Femeia s-a luptat mai mulți ani cu o boală extrem de rară
ULTIMA ORĂ S-a vândut fostul Arpechim, din Argeş. Platforma a ajuns în proprietatea unor companii cu profile diverse de activitate
12:57
S-a vândut fostul Arpechim, din Argeş. Platforma a ajuns în proprietatea unor companii cu profile diverse de activitate
Mediafax
ANM: Vreme geroasă în România: Ger, polei și precipitații mixte până pe la începutul săptămânii viitoare. Vreme deosebit de rece și ger în București
Digi24
Povestea tragică a ultimei prințese a Iranului. A fost nevoită să fugă din țară la nouă ani și a murit la 31 în exil
Cancan.ro
Descoperirea care i-a alarmat pe 'greii' din Pro TV. Nereguli în echipa lui Cătălin Măruță
Prosport.ro
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Adevarul
Miza alegerilor din Ungaria este uriașă pentru România. „Unirea realistă” cu Republica Moldova, blocată de Budapesta
Mediafax
Tulburător: Un model avansat de IA instigă la uciderea soțului, nazism și sclavie
Click
Zodia care va fi protejată de Divinitate până pe 25 ianuarie. Primește o veste bună, reia legătura cu o persoană din trecut și îi apar în cale noi oportunități
Digi24
Al treilea suspect în uciderea lui Kreiner, prins în Indonezia. De cât timp era căutat Costinel Zuleam
Cancan.ro
Mama lui Mario Iorgulescu a făcut primele și singurele declarații, după interviul care a zguduit opinia publică: 'Nu avea voie să dea interviu'
Ce se întâmplă doctore
Ninsori viscolite, ploaie cu gheață și -9 grade Celsius. Pe ce dată scăpăm de iarnă în București, potrivit meteorologilor Accuweather
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Promotor.ro
Interviu exclusiv | Românca ce poate deveni prima femeie din Formula 1: „Sunt singura din clasamentul FIA”
Descopera.ro
A fost găsită dovada absolută că planeta Marte a fost...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă face ghidușii într-o noapte cu o vecină de scară: – Cum ai putut să faci așa ceva?!
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit de ce uneori nu avem deloc motivație
EXTERNE Pol cu ​​propria sferă de influență sau un martor în sfera altcuiva? Politico: „Occidentul unit este mort”
14:28
Pol cu ​​propria sferă de influență sau un martor în sfera altcuiva? Politico: „Occidentul unit este mort”
POLITICĂ De Ziua Culturii Naționale, Nicușor Dan deschide sala de teatru de la Cotroceni pentru tinerii actori
14:28
De Ziua Culturii Naționale, Nicușor Dan deschide sala de teatru de la Cotroceni pentru tinerii actori
NEWS ALERT Victor Ponta cere schimbarea ambasadorului român în SUA: „Ambasadorul numit de domnul Klaus Iohannis nu are intrare la Casa Albă”
14:26
Victor Ponta cere schimbarea ambasadorului român în SUA: „Ambasadorul numit de domnul Klaus Iohannis nu are intrare la Casa Albă”
FLASH NEWS Lucrătorul de la fabrica Ford care a fost suspendat după ce l-a insultat pe Trump a strâns o avere din donații. Câți bani trebuie să primească
14:15
Lucrătorul de la fabrica Ford care a fost suspendat după ce l-a insultat pe Trump a strâns o avere din donații. Câți bani trebuie să primească
FLASH NEWS Nicușor Dan spune că măsurile lui Bolojan au dat roade: „Au fost niște măsuri dureroase, dar au dat rezultatele așteptate”
13:54
Nicușor Dan spune că măsurile lui Bolojan au dat roade: „Au fost niște măsuri dureroase, dar au dat rezultatele așteptate”
REACȚIE Judecătorul CSM Alin Ene, după ce a participat la Comitetul lui Bolojan: Reformele nu se fac pe genunchi, nu se fac sub presiunea emoției publice
13:37
Judecătorul CSM Alin Ene, după ce a participat la Comitetul lui Bolojan: Reformele nu se fac pe genunchi, nu se fac sub presiunea emoției publice

Cele mai noi

Trimite acest link pe