Înduioșător. Un cuplu a anulat nunta, din dorința de a-și salva câinele bolnav. „Gus este ca un copil pentru noi. Nu putem să-l abandonăm”

O poveste dincolo de iubire. Un cuplu a anulat nunta de pe 23 mai, doar pentru a-și salva câinele bolnav de cancer. Tânăra a mărturisit că nu poate avea copii, iar patrupedul, considerat una dintre cele mai loiale ființe, este precum „bebelușul lor”. Vezi mai jos povestea.

Dragostea față de animale a fost mai puternică pentru ei. Un cuplu din Thorpe St Andrew, Norfolk a ales să își anuleze nunta, cu gândul de a-și salva câinele bolnav. Gus, labradorul care le este loial de patru ani, a fost diagnosticat cu o boală inoperabilă și necesită un tratament strict și scump. Pentru a-i salva viața, cuplul a investit banii strânși pentru marele eveniment din viața lor. Tratamentul pentru câine depășește suma de 20.000 de lire sterline (circa 23.000 de euro).

Tratament scump pentru a-l ține în viață

Cuplul întâmpină dificultăți în a avea copii biologici, așa că atenția a fost îndreptată către Gus, labradorul lor pe care îl consideră „bebelușul lor”. Din dorința de a-l vedea pe patruped cât mai sănătos și voios, cei doi îndrăgostiți fac toate eforturile financiare posibile.

Cheltuielile sunt multe și diverse, pentru a putea să-l țină pe Gus în viață. În primul rând, ședințele de radioterapie au un cost de 12.000 de lire sterline (circa 13.800 de euro). Injecțiile și medicamentele costă, lunar, peste 1.200 de lire sterline (1.385 de euro). Până acum, au acoperit cheltuieli de 4.000 de lire sterline (4.600 de euro), iar asigurarea acoperă doar 10.000 de lire anual (11.500 de euro). De aceea, au apelat la GoFundMe, cu scopul de a strânge bani.

La fiecare 6 săptămâni, câinelui îi este făcută o injecție cu bisfosfați (920 de euro/injecție). Îi sunt efectuate și teste de sânge (340 de euro).

„Până acum am cheltuit aproximativ 4.000 de lire (4.600 de euro) și nici nu am început tratamentul propriu-zis. Costurile sunt uriașe, dar Gus este ca un copil pentru noi. Nu putem să-l abandonăm”, spune Chris Bennett, arată Dailymail.co.uk.

S-a prăbușit din picioare, la plimbare

Lindsey Moore și Chris Bennett, partenerul ei de viață, îl consideră pe Gus precum un copil. Problemele de sănătate ale patrupedului au început în decembrie 2025, când a început să dezvolte o ușoară șchiopătare la unul dintre membre. Veterinarul le-a zis, inițial, că este o leziune minoră. Însă, când Gus a fost scos la plimbare, s-a prăbușit din picioare. A fost dus la veterinar de urgență, iar medicul a descoperit, în urma unei tomografii computerizate, că are un sarcom de țesut moale între rinichi și răspândit pe pelvis.

Gus i-a fost alături, în momentele cele mai grele. După ce a pierdut o sarcină, cuplul a decis să aducă un labrador în sânul familiei.

„Am avut o sarcină ectopică (nr. extrauterină) la 21 de ani și am pierdut-o. De asemenea, sufăr de endometrioză, iar medicul a spus că ar fi foarte dificil să am un copil. Din acel moment, Chris și cu mine am decis să luăm un câine. Gus este bebelușul meu și îl iubesc”, a declarat Lindsey Moore.

„E greu să văd cum se schimbă lucrurile de la o zi la alta și cum Gus nu mai e la fel de mobil cum era odată. Este în continuare în formă, în afară de cancer, și are poftă de viață. Dacă ar fi mai bătrân sau dacă am simți că este în prea multă durere, evident că am face ce este mai bine pentru el”, a mai spus ea.

