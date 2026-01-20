Prima pagină » Știri externe » Lupte între imigranți și poliția anti-revoltă în Olanda. De ce străzile din Haga sunt pline de protestatari kurzi

Lupte între imigranți și poliția anti-revoltă în Olanda. De ce străzile din Haga sunt pline de protestatari kurzi

20 ian. 2026, 20:33, Știri externe
Lupte între imigranți și poliția anti-revoltă în Olanda. De ce străzile din Haga sunt pline de protestatari kurzi

Sute de membri ai comunității kurde din Olanda au organizat un amplu protest în Haga, unde au vizat în special zona din jurul clădirii Parlamentului. Manifestanții sau adunat pentru a condamna escaladarea violențelor și noile ofensive ale armatei siriene împotriva zonelor controlate de kurzi în nord-estul Siriei. Aceștia acuză încălcări grave ale drepturilor omului și cer protecție internațională pentru regiunea kurdă.

Kurzii din Olanda protestează față de tratamentul conaționalilor din Siria

Protestul a început încă din noaptea de luni spre marți, când aproximativ 1.000 de persoane s-au adunat în fața Parlamentului. În cursul zilei de astăzi, manifestanții au mărșăluit prin oraș și prin fața Curții Internaționale de Justiție de la Haga.

Forțele de ordine olandeze au intervenit în număr mare din datorită numărului mare de protestatari și din cauza cazurilor din trecut, când protestele organizate de imigranți au degenerate și s-au terminat violent.

O acțiune simbolică a avut loc lângă Gara Centrală din Haga, unde un grup de protestatari s-a așezat pentru scurt timp pe liniile de tramvai, blocând circulația acestora. Deși protestul a fost în mare parte pașnic, poliția a intervenit în cele din urmă pentru a elibera căile de transport și a pune capăt manifestației în anumite zone.

Deși protestul de la Haga din 20 ianuarie a fost o manifestare de solidaritate, poliția olandeză a fost în stare de alertă maximă după ce protestatarii imigranți au devenit violenți și au folosit artificii și fumigene în confruntările cu forțele de ordine.

Kurzii din Germania au vopsit gardul ambasadei Turciei în roșu

Proteste similare de solidaritate cu kurzii din Siria au fost raportate astăzi și în alte capitale europene, inclusiv în Berlin. În capitala germane, persoane necunoscute au aruncat cu vopsea pe gardul și trotuarul  Ambasadei Turciei din Berlin. Personalul de securitate care păzea complexul a raportat că a văzut aproximativ 40 de persoane vopsind gardul ambasadei cu vopsea roșie luni noaptea târziu, a declarat poliția.

Protestele au avut loc pe fondul reluării luptelor din Siria, unde forțele guvernamentale i-au alungat în ultimele zile pe luptătorii kurzi din mai multe zone din nordul și estul țării. Avansurile au inclus și Alep, cel mai mare oraș din nordul Siriei, care fusese anterior sub control kurd.

Ankara a salutat progresele guvernului sirian ca fiind o „luptă împotriva terorismului” legitimă, însă campania Damascului a declanșat proteste furioase în rândul kurzilor din Turcia și al altor țări din Europa. Proteste în masă au avut loc și în regiunea autonomă a kurzilor din nordul Irakului.

Care sunt motivele protestelor

Protestele kurzilor din capitalele europene sunt determinate de escaladarea violentă a conflictului din Siria și Iran. Cea mai recentă cauză este dată de ofensiva militară lansată de noul govern sirian împotriva regimului autonom kurd din nord-estul Siriei. Guvernul de la Damasc a impus un ultimatum Forțelor Democrate Siriene (SDF) pentru a se integra în armata națională siriană, amenințând cu utilizarea forței în caz contrar. Manifestanții din diaspora avertizează asupra riscului unei campanii de epurare etnică și cer o intervenție internațională imediată pentru a opri atacurile.

Recomandările autorului:

Lukașenko semnează Consiliul pentru Pace, 6 state NATO îl refuză pe Trump. 58 de țări au fost invitate. Cutremur înainte de sosirea lui Trump la Davos

Mauritius îi semnalează lui Trump că suveranitatea asupra insulelor Chagos nu poate fi pusă în discuție

Saga ochelarilor lui Macron continuă. Președintele francez a purtat ochelari de soare, în interior, în timp ce își ținea discursul la Davos. Ce ascunde liderul de la Elysee

Recomandarea video

Citește și

COMERȚ Acordul dintre UE și Mercosur nu va fi ratificat în Ungaria. Care sunt motivele invocate de premierul maghiar
20:29
Acordul dintre UE și Mercosur nu va fi ratificat în Ungaria. Care sunt motivele invocate de premierul maghiar
DEZVĂLUIRI Încă o ruptură de Trump: Țările europene s-au răzgândit și întorc spatele centrului SUA din Gaza. Care sunt reproșurile europenilor pentru americani
20:02
Încă o ruptură de Trump: Țările europene s-au răzgândit și întorc spatele centrului SUA din Gaza. Care sunt reproșurile europenilor pentru americani
LIVE UPDATE 🚨 Lukașenko semnează Consiliul pentru Pace, 6 state NATO îl refuză pe Trump. 58 de țări au fost invitate. Cutremur înainte de sosirea lui Trump la Davos
19:28
🚨 Lukașenko semnează Consiliul pentru Pace, 6 state NATO îl refuză pe Trump. 58 de țări au fost invitate. Cutremur înainte de sosirea lui Trump la Davos
TENSIUNI Mauritius îi semnalează lui Trump că suveranitatea asupra insulelor Chagos nu poate fi pusă în discuție
19:14
Mauritius îi semnalează lui Trump că suveranitatea asupra insulelor Chagos nu poate fi pusă în discuție
ULTIMA ORĂ Lukașenko a semnat documentul care prevede aderarea Belarusului la Consiliul pentru Pace înființat de Trump
18:52
Lukașenko a semnat documentul care prevede aderarea Belarusului la Consiliul pentru Pace înființat de Trump
FLASH NEWS Saga ochelarilor lui Macron continuă. Președintele francez a purtat ochelari de soare, în interior, în timp ce își ținea discursul la Davos. Ce ascunde liderul de la Elysee
18:11
Saga ochelarilor lui Macron continuă. Președintele francez a purtat ochelari de soare, în interior, în timp ce își ținea discursul la Davos. Ce ascunde liderul de la Elysee
Mediafax
Când va fi gata bugetul pentru 2026? Ministrul Cseke: Nu va fi unul al austerității
Digi24
Diana Şoşoacă, atac la Maria Zaharova și acuzații de manipulare istorică către Rusia: „Epoca imperiilor și a dictatelor a apus”
Cancan.ro
Ce salariu are Delia Dinu, consiliera lui Nicușor Dan. Cât primește lunar și ce avere are
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Adevarul
Localnicii unei comune au aflat că trebuie să plătească taxe și impozite chiar și de 30 de ori mai mari. Reacția primarului: „Nu plătiți”
Mediafax
Congelarea pâinii poate aduce beneficii neașteptate pentru sănătate
Click
Cum a ajuns Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, pe străzi?! N-are bani nici de mâncare! De ce nu mai reușește să ia legătura cu tatăl ei?! „Ultima dată, m-a blocat…”
Digi24
Nemulțumire în rândul românilor din Ucraina: România nu e pe lista țărilor cu care Kievul acceptă acord de dublă cetățenie
Cancan.ro
Mihaela și-a dat demisia pentru a avea grijă de iubitul ei italian, rămas paralizat. Ce a aflat românca pe 4 octombrie 2025
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de Fata Morgana? A trecut prin multe schimbări în ultimii ani. Cum arată și cu ce se ocupă după ce a învins cancerul de piele?
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Poliția Locală București va folosi „OZN-uri” pentru a amenda automat șoferii care nu plătesc parcarea
Descopera.ro
Cât de des ar trebui să-ți speli mașina?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Descopera.ro
Putea Homo erectus să vorbească?
VIDEO Este scandal într-o comună din județul Galați, după ce sute de familii s-au trezit cu impozitul pe case mărit și de 30 de ori
21:14
Este scandal într-o comună din județul Galați, după ce sute de familii s-au trezit cu impozitul pe case mărit și de 30 de ori
FLASH NEWS Accident feroviar grav în Chiajna. Un bărbat a rămas încarcerat după ce un autoturism a fost lovit de tren. Circulația feroviară este oprită
21:09
Accident feroviar grav în Chiajna. Un bărbat a rămas încarcerat după ce un autoturism a fost lovit de tren. Circulația feroviară este oprită
FLASH NEWS Gino Iorgulescu, surprins vizibil afectat de problemele grave cu fiul său, Mario. Primele imagini cu șeful LPF, după scandal
20:54
Gino Iorgulescu, surprins vizibil afectat de problemele grave cu fiul său, Mario. Primele imagini cu șeful LPF, după scandal
INEDIT Bogații încep să caute camere de hotel pe Lună. Cât costă o rezervare în primul hotel selenar
20:49
Bogații încep să caute camere de hotel pe Lună. Cât costă o rezervare în primul hotel selenar
MESAJ Mesaj uimitor al lui Trump, înainte de aterizarea la Davos: „China și Rusia sunt sperietori, ONU și NATO – realul pericol”. De ce se teme liderul SUA?
20:43
Mesaj uimitor al lui Trump, înainte de aterizarea la Davos: „China și Rusia sunt sperietori, ONU și NATO – realul pericol”. De ce se teme liderul SUA?
ULTIMA ORĂ Ministrul Agriculturii îi felicită pe protestatarii români și spune că „mâncarea nu se face din birouri și hârtii”
20:40
Ministrul Agriculturii îi felicită pe protestatarii români și spune că „mâncarea nu se face din birouri și hârtii”

Cele mai noi

Trimite acest link pe