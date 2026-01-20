Mauritius îi semnalează lui Trump că suveranitatea asupra insulelor Chagos nu poate fi pusă în discuție

Guvernul din Mauritius a răspuns marți criticilor președintelui american Donald Trump privind un acord cu Marea Britanie care îi acordă suveranitate asupra insulelor strategice Chagos.

Acesta i-a semnalat că problema suveranității asupra insulelor nu ar trebui să mai fie deschisă dezbaterii, informează BBC.

„Suveranitatea Republicii Mauritius asupra arhipelagului Chagos este deja recunoscută fără ambiguitate în temeiul dreptului internațional și nu ar trebui să mai fie subiect de dezbatere”, a declarat procurorul general al Mauritiusului, Gavin Glover.

Guvernul britanic a luat apărarea acordului de cedarea Insulelor Chagos către Mauritius, prin care ar urma să închirieze o bază militară pe teritoriu în timp ce cedează suveranitatea.

Pe Truth Social, Trump a catalogat această mișcare drept „o faptă de o mare stupiditate” și „slăbiciune totală”, deși anul trecut fusese de acord.

„Șocant, aliatul nostru «brilliant» din NATO, Regatul Unit, plănuiește în prezent să cedeze Insula Diego Garcia – locul unei baze militare vitale a SUA – către Mauritius, și să facă acest lucru FĂRĂ NICIUN MOTIV.Nu există nicio îndoială că China și Rusia au observat acest act de slăbiciune totală. Acestea sunt puteri internaționale care recunosc doar FORȚA, motiv pentru care Statele Unite ale Americii, sub conducerea mea, sunt acum, după doar un an, respectate ca niciodată înainte.Că Regatul Unit cedează un teritoriu extrem de important este un act de MARE PROSTIE și reprezintă încă un motiv, printre multe altele legate de securitatea națională, pentru care Groenlanda trebuie achiziționată.Danemarca și aliații săi europeni TREBUIE SĂ FACĂ LUCRUL CORECT. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei probleme!”, a scris președintele SUA.

