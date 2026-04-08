Președintele Iranului vorbește despre pace cu SUA pentru prima oară, după un război purtat timp de 40 de zile.

La câteva ore de la „armistițiul lui Trump”, prețurile la petrol au scăzut la nivel global.

Totuși, statele arabe din Golful Persic raportează că au fost atacate cu drone și rachete iraniene.

Totuși, statele arabe din Golful Persic raportează că au fost atacate cu drone și rachete iraniene.

O rafinărie de petrol din Insula Lavan a fost lovită miercuri, la câteva ore după armistițiul anunțat de Trump. Iranul a început din nou să atace Kuweit, Bahrain și Emiratele Arabe Unite.

Potrivit SkyNews, atât Trump și Teheranul își proclamă victoria după războiul de 40 de zile care a perturbat piața ecomomică globală.

La 11 ore de la anunțarea armistițiului, două vase au tranzitat prin Strâmtoarea Ormuz. Și Israelul a anunțat miercuri dimineața că va sista toate loviturile militare împotriva Iranului.

Președintele Iranului vorbește despre pace

Într-o filmare se poate vedea și rafinăria petrolieră lovită de o rachetă iraniană. Masoud Pezeshkian vorbește totuși despre pace.

Armata din Kuweit a anunțat că apărarea anti-aeriană a interceptat un val de drone iraniene. Unele drone au lovit instalații petroliere, centrale electrice și instalații de desalinizarea apei, cauzând distrugeri majore infrastructurii.

„Armistițiul, cu acceptul principilor generale dorite de Iran, a fost rodul sângelui scurs al liderului nostru suprem martir Khamenei și o realizare a poporului iranian”, a spus președintele iranian pe X.

„Poporul Iranului va rămâne unit”, a anunțat președintele după declararea armistițiului de două săptămâni.

Și sistemele de apărare anti-aeriană din Emiratele Arabe Unite au interceptat rachetele balistice iraniene, rachete de croazieră și drone în dimineața de după anunțarea armistițiului.

Alte explozii au fost raportate și în două insule iraniene din Golful Persic, anunță agenția de știri Mehr. Insulele vizate sunt Sirri și Lavan.

Autorul recomandă: