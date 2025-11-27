Prima pagină » Știri externe » Lux occidental pentru cercul lui Kim Jong-Un, sărăcie extremă pentru nord-coreeni. Elitele își cumpără CHANEL și haine de blană care costă cât o casă

Lux occidental pentru cercul lui Kim Jong-Un, sărăcie extremă pentru nord-coreeni. Elitele își cumpără CHANEL și haine de blană care costă cât o casă

Mihai Tănase
27 nov. 2025, 08:55, Știri externe
Lux occidental pentru cercul lui Kim Jong-Un, sărăcie extremă pentru nord-coreeni. Elitele își cumpără CHANEL și haine de blană care costă cât o casă
Foto: Profimedia images

Disparitățile sociale din Coreea de Nord ating un nivel fără precedent. În timp ce apropiații regimului lui Kim Jong-Un „se alintă” cu parfumuri Chanel, haine de nurcă și accesorii Dior, oamenii de rând se luptă din greu să-și permită folii de plastic pentru a se proteja de frig. Comerțul tot mai intens cu China alimentează luxul claselor privilegiate, în timp ce populația obișnuită se confruntă cu un nivel sărăcie severă.

Inegalitatea economică din zonele nord-coreene aflate la granița cu China s-a accentuat vizibil odată cu reluarea comerțului transfrontalier. În orașe precum Hoeryong și Hyesan, mărfuri occidentale de lux circulă acum liber, aduse de comercianții chinezi, notează Daily NK.

Articole din „occidentul decanend”, care în trecut intrau ilegal în țară în cantități extrem de mici, precum parfumurile și cosmeticele Chanel sau Dior, sunt acum accesibile clasei „donju”, noua elită economică formată din nord-coreeni cu conexiuni politice.

În Sinuiju, oraș de graniță, bogații cheltuie echivalentul a 10.000 de yuani chinezești (1.400 dolari) pe o haină de nurcă, preț comparabil cu valoarea unei case modeste sau a două tone de orez.

De cealaltă parte, populația obișnuită se afundă într-o sărăcie extremă, incapabilă să-și acopere nevoile de bază pentru sezonul rece.

Fenomenul luxului afișat în rândul elitei nu se limitează la clasa „donju”, ci îi include și pe membrii familiei Kim.

Într-o vizită oficială în China, liderul Kim Jong-Un a fost surprins purtând un ceas elvețian de aur de 19.600 de dolari. Sora sa, Kim Yo Jong, a fost fotografiată cu o geantă Dior de 6.000 de dolari.

Populația de rând, prea săracă pentru a cumpăra chiar folii de plastic

În timp ce elitele se scaldă în lux și opulență, situația economică a locuitorilor obișnuiți se înrăutățește pe zi ce trece. O sursă din provincia Ryanggang a declarat pentru Daily NK că multe familii nu își mai permit nici măcar folii de plastic folosite pentru izolație în timpul iernii.

„În anii precedenți, familiile puneau folii de plastic în această perioadă a anului, dar în această iarnă prețul este prea mare și mulți nici măcar nu se mai gândesc să le cumpere”, a relatat sursa.

Un metru pătrat de folie costă aproximativ 15.000 de woni nord-coreeni (17 dolari), echivalentul a 500 de grame de orez, un preț inaccesibil pentru cei afectați de penuria cronică de alimente.

Economiștii menționează că deși disparitățile sociale au început să apară în anii 2000, odată cu dezvoltarea piețelor negre, în prezent asistăm la o „politizare a capitalului”, fenomen în care cei apropiați puterii acumulează resurse masive, în timp ce restul populației trăiește în sărăcie severă.

Un cuplu de 50 de ani, care acumulase o mică avere printr-o afacere de reparare și închiriere de motociclete și biciclete, a fost executat ca „avertisment pentru a menține ordinea economică”, potrivit autorităților nord-coreene.

