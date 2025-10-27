„Apropierea spirituală” a Phenianului cu Moscova. Vladimir Putin o primeşte pe şefa diplomaţiei nord-coreene Choe Son Hui

Preşedintele rus Vladimir Putin urmează să o primească luni, la Moscova, pe şefa diplomaţiei nord-coreene Choe Son Hui, în cadrul unei vizite a acesteia în Rusia, o ţară cu care Phenianul întreţine relaţii tot mai strânse, transmite Kremlinul.

UPDATE:

Liderul rus a primit-o la Kremlin pe șefa diplomației nord-coreene, Choi Song-hui. La începutul întâlnirii, Putin i-a transmis salutări lui Kim Jong-un:

„Am discutat detaliat cu el la Beijing despre relațiile noastre și despre perspectivele de dezvoltare. Totul decurge conform planului.”

ȘTIREA INIȚIALĂ:

Ministrul de Externe al Coreei de Nord a salutat luni dimineaţa „apropierea spirituală” între ţara sa şi Rusia, în cursul unei întâlniri cu omologul său rus Serghei Lavrov, la Moscova.

Video: MFA Russia

RECOMANDAREA AUTORULUI: