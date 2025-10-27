Prima pagină » Știri externe » „Apropierea spirituală” a Phenianului cu Moscova. Vladimir Putin o primeşte pe şefa diplomaţiei nord-coreene Choe Son Hui

„Apropierea spirituală” a Phenianului cu Moscova. Vladimir Putin o primeşte pe şefa diplomaţiei nord-coreene Choe Son Hui

Olga Borșcevschi
27 oct. 2025, 13:15, Știri externe
„Apropierea spirituală” a Phenianului cu Moscova. Vladimir Putin o primeşte pe şefa diplomaţiei nord-coreene Choe Son Hui

Preşedintele rus Vladimir Putin urmează să o primească luni, la Moscova, pe şefa diplomaţiei nord-coreene Choe Son Hui, în cadrul unei vizite a acesteia în Rusia, o ţară cu care Phenianul întreţine relaţii tot mai strânse, transmite Kremlinul.

UPDATE:

Liderul rus a primit-o la Kremlin pe șefa diplomației nord-coreene, Choi Song-hui. La începutul întâlnirii, Putin i-a transmis salutări lui Kim Jong-un:

„Am discutat detaliat cu el la Beijing despre relațiile noastre și despre perspectivele de dezvoltare. Totul decurge conform planului.”

ȘTIREA INIȚIALĂ:

Ministrul de Externe al Coreei de Nord a salutat luni dimineaţa „apropierea spirituală” între ţara sa şi Rusia, în cursul unei întâlniri cu omologul său rus Serghei Lavrov, la Moscova.

Foto: Profimedia

Video: MFA Russia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

EXTERNE Donald Trump confirmă o potențială împăcare cu Elon Musk: „Îmi place de Elon și îmi va plăcea mereu”
15:48
Donald Trump confirmă o potențială împăcare cu Elon Musk: „Îmi place de Elon și îmi va plăcea mereu”
ACTUALITATE Zece persoane sunt acuzate că au hărţuit-o pe soţia președintelui Franţei. Brigitte Macron nu scapă de teoriile care spun că s-ar fi născut bărbat
15:02
Zece persoane sunt acuzate că au hărţuit-o pe soţia președintelui Franţei. Brigitte Macron nu scapă de teoriile care spun că s-ar fi născut bărbat
EXTERNE Felix Dadaev, cea mai fidelă dublură a lui STALIN, a murit la 102 ani. Povestea de viață uluitoare a omului care a fost trimis chiar și la „Ialta”
14:17
Felix Dadaev, cea mai fidelă dublură a lui STALIN, a murit la 102 ani. Povestea de viață uluitoare a omului care a fost trimis chiar și la „Ialta”
EXTERNE Donald Trump și-a început vizita de trei zile în Japonia. Președintele s-a întâlnit cu Împăratul Naruhito
14:06
Donald Trump și-a început vizita de trei zile în Japonia. Președintele s-a întâlnit cu Împăratul Naruhito
EXTERNE China îi cere Ursulei von der Leyen „să trateze problema pământurilor rare cu prudență“. Declaraţiile preşedintei CE care au deranjat Beijingul
13:38
China îi cere Ursulei von der Leyen „să trateze problema pământurilor rare cu prudență“. Declaraţiile preşedintei CE care au deranjat Beijingul
EXTERNE Cine este omul care controlează două treimi din sateliții activi de pe orbita Pământului. NASA a lansat un avertisment puternic
12:55
Cine este omul care controlează două treimi din sateliții activi de pe orbita Pământului. NASA a lansat un avertisment puternic
Mediafax
„DUȘ RECE” pentru Orban! Ungaria, somată de SUA să renunțe la energia rusească
Digi24
Reacția cinică a lui Lavrov la întrebarea dacă Rusia a încălcat Memorandumul din 1994 prin care se angaja să nu atace Ucraina
Cancan.ro
Aurelian Temișan are interzis să apară la TV cu fina Andreea Bălan! Antena 1 le-a pus stop colaborării
Prosport.ro
FOTO. Manuela are 45 de ani și are probleme pentru că e „prea atrăgătoare”
Adevarul
Șansa istorică de care România refuză să profite: „Un proiect de asemenea magnitudine ar aduce putere”
Mediafax
ANM a făcut anunțul despre vreme: Se întâmplă până pe 31 octombrie
Click
Câți ani de închisoare riscă Artanu, pentru agresiune sexuală?! Îndemnul avocatei Dalina Terzi pentru victimă: „Fetelor le e rușine, cedează psihic”
Digi24
O profesoară din județul Iași a fost găsită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile cu ea au ajuns în toată școala
Cancan.ro
GESTUL lui Nicușor Dan în fața mulțimii, când a ajuns la Catedrala Mântuirii Neamului. A fost singurul care a făcut asta!
Ce se întâmplă doctore
Câte operații estetice are, de fapt, Mara Bănică? Cum arăta înainte de intervenții. Nu o mai recunoști deloc
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Noul SUV chinezesc este „cea mai bună versiune de bază de pe piață” - VIDEO
Descopera.ro
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Descopera.ro
„Mumii de dinozauri” excepțional de bine conservate dezvăluie primele copite de reptilă cunoscute
VIDEO Ion Cristoiu, reacție dură la defilarea politicienilor de la sfințirea Catedralei: „A fost expresia fripturismului”
16:00
Ion Cristoiu, reacție dură la defilarea politicienilor de la sfințirea Catedralei: „A fost expresia fripturismului”
POLITICĂ Nicuşor Dan cere CCR să declare neconstituţionale prevederile legii privind funcționarea Academiei de Științe Agricole„Gheorghe Ionescu-Șișești”. Încălcarea aceleiași legi a stat la baza dosarului DNA – ICA/ Dan Voiculescu
15:55
Nicuşor Dan cere CCR să declare neconstituţionale prevederile legii privind funcționarea Academiei de Științe Agricole„Gheorghe Ionescu-Șișești”. Încălcarea aceleiași legi a stat la baza dosarului DNA – ICA/ Dan Voiculescu
HOROSCOP Horoscopul săptămânii 27 octombrie – 2 noiembrie, cu Cristina Demetrescu
15:46
Horoscopul săptămânii 27 octombrie – 2 noiembrie, cu Cristina Demetrescu
EVENIMENT Pelerinajul de Sfântul Dimitrie cel Nou, în format DIGITAL. Episcopia Bucureștilor pune la dispoziție o platformă online cu informații în timp real
15:46
Pelerinajul de Sfântul Dimitrie cel Nou, în format DIGITAL. Episcopia Bucureștilor pune la dispoziție o platformă online cu informații în timp real
ECONOMIE Industria textilă din România e în genunchi. Sectorul a pierdut peste jumătate din angajați
15:37
Industria textilă din România e în genunchi. Sectorul a pierdut peste jumătate din angajați