Macron vine cu clarificări, după declarațiile Șefului Statului Major: Noul serviciu militar voluntar nu va implica trimiterea tinerilor pe front

Președintele Emmanuel Macron a respins, marți, „ideea confuză” care a circulat, în ultimele zile, în mass-media din Franța și din Europa, de a trimite tinerii francezi pe front. Oficialul a acordat un interviu pentru RTL din Johannesburg, Africa de Sud, acolo unde participa la o reuniune a G20. În cadrul acestuia, liderul Franței a clarificat: „Nu avem absolut niciun plan să ne trimitem tinerii în Ucraina“.

Macron a fost întrebat cu privire la declarațiile controversate ale șefului Statului Statului Major, generalul Fabien Mandon, care a afirmat, zilele trecute, că țara trebuie să „accepte pierderea copiilor săi” în caz de conflict.

„Cuvintele sale au fost distorsionate”, a transmis șeful statului. „Trebuie neapărat să eliminăm orice idee confuză care ar sugera că ne vom trimite tinerii în Ucraina”, a declarat președintele Republicii, adăugând că „nu acesta este deloc scopul acestei chestiuni”.

Deși a respins această ipoteză în contextul tensionat al războiului din Ucraina, Emmanuel Macron nu intenționează să lase deoparte problema apărării.

„Este foarte clar că trebuie să consolidăm legătura dintre forțele armate și națiune. Și într-un moment în care războiul devine din ce în ce mai hibrid, este crucial ca tot mai mulți dintre concetățenii noștri să înțeleagă ce sunt forțele noastre armate, cum funcționează și să participe la forța de rezervă pe care am înființat-o, ceea ce este foarte important deoarece oferă forțelor noastre armate competențe valoroase.”, a argumentat șeful statului.

Deși în presa franceză s-a vehiculat, de asemenea, că Macron va anunța, săptâmâna aceasta, introducerea serviciului militar voluntar în Franța, șeful statului a confirmat, marți, la RTL doar „transformarea Serviciului Național Universal către o nouă formă”.

„Voi avea ocazia să discut acest lucru în zilele următoare”, a adăugat el.

Serviciul militar obligatoriu fusese suspendat de fostul președinte Jacques Chirac în 1997. Emmanuel Macron vorbise despre un nou serviciu voluntar pe 13 iulie în fața unor ofițeri de rang înalt ai armatei franceze.

Președintele urmează să prezinte, joi, noul serviciu militar voluntar.

