Prima pagină » Știri externe » Macron vine cu clarificări, după declarațiile Șefului Statului Major: Noul serviciu militar voluntar nu va implica trimiterea tinerilor pe front

Macron vine cu clarificări, după declarațiile Șefului Statului Major: Noul serviciu militar voluntar nu va implica trimiterea tinerilor pe front

25 nov. 2025, 13:23, Știri externe
Macron vine cu clarificări, după declarațiile Șefului Statului Major: Noul serviciu militar voluntar nu va implica trimiterea tinerilor pe front

Președintele Emmanuel Macron a respins, marți, „ideea confuză” care a circulat, în ultimele zile, în mass-media din Franța și din Europa, de a trimite tinerii francezi pe front. Oficialul a acordat un interviu pentru RTL din Johannesburg, Africa de Sud, acolo unde participa la o reuniune a G20. În cadrul acestuia, liderul Franței a clarificat: „Nu avem absolut niciun plan să ne trimitem tinerii în Ucraina“.

Macron a fost întrebat cu privire la declarațiile controversate ale șefului Statului Statului Major, generalul Fabien Mandon, care a afirmat, zilele trecute, că țara trebuie să „accepte pierderea copiilor săi” în caz de conflict.

„Cuvintele sale au fost distorsionate”, a transmis șeful statului.

„Trebuie neapărat să eliminăm orice idee confuză care ar sugera că ne vom trimite tinerii în Ucraina”, a declarat președintele Republicii, adăugând că „nu acesta este deloc scopul acestei chestiuni”.

Deși a respins această ipoteză în contextul tensionat al războiului din Ucraina, Emmanuel Macron nu intenționează să lase deoparte problema apărării.

„Este foarte clar că trebuie să consolidăm legătura dintre forțele armate și națiune. Și într-un moment în care războiul devine din ce în ce mai hibrid, este crucial ca tot mai mulți dintre concetățenii noștri să înțeleagă ce sunt forțele noastre armate, cum funcționează și să participe la forța de rezervă pe care am înființat-o, ceea ce este foarte important deoarece oferă forțelor noastre armate competențe valoroase.”, a argumentat șeful statului.

Deși în presa franceză s-a vehiculat, de asemenea, că Macron va anunța, săptâmâna aceasta, introducerea serviciului militar voluntar în Franța, șeful statului a confirmat, marți, la RTL doar „transformarea Serviciului Național Universal către o nouă formă”.

„Voi avea ocazia să discut acest lucru în zilele următoare”, a adăugat el.

Serviciul militar obligatoriu fusese suspendat de fostul președinte Jacques Chirac în 1997. Emmanuel Macron vorbise despre un nou serviciu voluntar pe 13 iulie în fața unor ofițeri de rang înalt ai armatei franceze.

Președintele urmează să prezinte, joi, noul serviciu militar voluntar.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Le Figaro: Macron va anunța joi introducerea serviciului militar voluntar în Franța. „Dacă vrem să fim în siguranță, trebuie să-i descurajăm pe alții să vină“

Sondaj zdrobitor în Ungaria: aproape unanimitate pe tema războiului din Ucraina. 91% din alegătorii lui Orban nu vor să audă de chemarea în Armată

Citește și

EXTERNE Frica de atacuri în perioada Sărbătorilor i-a făcut pe germani să majoreze cu 44% sumele alocate pentru securitatea Târgurilor de Crăciun
17:25
Frica de atacuri în perioada Sărbătorilor i-a făcut pe germani să majoreze cu 44% sumele alocate pentru securitatea Târgurilor de Crăciun
SPORT Șeful FIFA se folosește de banii saudiților pentru a dezvolta fotbalul în țările sărace. A fost anunțat un program pentru oferit împrumuturi
17:25
Șeful FIFA se folosește de banii saudiților pentru a dezvolta fotbalul în țările sărace. A fost anunțat un program pentru oferit împrumuturi
EXTERNE Regatul Unit simulează o uriașă pandemie. Forțele britanice s-au luptat cu un virus care provine de la porci și ucide în principal copii
16:18
Regatul Unit simulează o uriașă pandemie. Forțele britanice s-au luptat cu un virus care provine de la porci și ucide în principal copii
EXTERNE Sondaj surpriză în Franța. Bardella ajunge președintele Franței indiferent de contracandidat
16:16
Sondaj surpriză în Franța. Bardella ajunge președintele Franței indiferent de contracandidat
ULTIMA ORĂ Jaful de la Luvru: al patrulea și ultimul suspect a fost arestat. Ce anunță procurorii de la Paris
16:01
Jaful de la Luvru: al patrulea și ultimul suspect a fost arestat. Ce anunță procurorii de la Paris
EXTERNE Curcanii care vor fi grațiați de Trump au fost primiți pe covorul roșu la Washington. Până la ceremonie vor fi cazați într-un hotel de lux
14:57
Curcanii care vor fi grațiați de Trump au fost primiți pe covorul roșu la Washington. Până la ceremonie vor fi cazați într-un hotel de lux
Mediafax
Prognoza ANM. Cum va fi vremea până la Crăciun
Digi24
Spionii lui Putin susțin că Londra va distruge planul de pace al lui Trump cu dovezi că acesta a colaborat cu FSB sau KGB
Cancan.ro
DRAMA neștiută a Gabrielei Popi, doctorița găsită moartă în Dunăre. Un pacient rupe tăcerea!
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Adevarul
Ce a făcut o femeie căreia nu i s-a acordat prioritatea pe trecerea de pietoni. Promptitudinea răspunsului a uimit pe toată lumea
Mediafax
ROALERT emis în premieră pentru județul Vrancea și Bacău. Drone ruse au intrat în România pentru prima dată pe timp de zi. MApN: Piloții au autorizare „de a angaja ținta aeriană” UPDATE: O dronă rusească a căzut peste o casă în Republica Moldova
Click
Cristian Tudor Popescu se laudă cu fiul său cel mic, cel care a picat bac-ul de trei ori, iar acum este un game designer de succes
Digi24
„Trădează-ți patria!”. De ce au ales mii de ucraineni să lucreze pentru serviciile secrete ale Rusiei
Cancan.ro
Theo Rose a anunțat despărțirea cu ochii în lacrimi! Totul s-a terminat
Ce se întâmplă doctore
Ce mai face Laura Andreșan? E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum de când a dispărut de la tv
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Amendă pentru depășirea vitezei cu 30 km/h. Un singur km/h poate dubla sancțiunea
Descopera.ro
Povestea tribului care trăiește de mai bine de 1.000 de ani în Marele Canion
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit unde se află „busola” porumbeilor
JUSTIȚIE Consiliul Superior al Magistraturii își alege o nouă conducere, în toiul tensiunilor, privind pensia magistraților
17:33
Consiliul Superior al Magistraturii își alege o nouă conducere, în toiul tensiunilor, privind pensia magistraților
ACTUALITATE Un șofer desăvârșit a condus 30 de ani fără permis. A fost prins la un control de rutină. Pentru că nu i-a putut fi luat actul, i s-a confiscat mașina
17:03
Un șofer desăvârșit a condus 30 de ani fără permis. A fost prins la un control de rutină. Pentru că nu i-a putut fi luat actul, i s-a confiscat mașina
VIDEO Cristoiu, scenariu-sumbru despre frontul ucrainean: „Se pregătește o diversiune sângeroasă pentru oprirea planului de pace al lui Trump”
17:01
Cristoiu, scenariu-sumbru despre frontul ucrainean: „Se pregătește o diversiune sângeroasă pentru oprirea planului de pace al lui Trump”
SPORT Derby-ul FCSB – Rapid se JOACĂ pe 21 decembrie! O zi mai târziu, Craiova are ultimul meci al anului 2025
17:01
Derby-ul FCSB – Rapid se JOACĂ pe 21 decembrie! O zi mai târziu, Craiova are ultimul meci al anului 2025