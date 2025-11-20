Prima pagină » Știri externe » Scandal pe scena politică din Franța. Șeful Statului Major le spune francezilor să fie pregătiți să își „piardă copiii” ca să descurajeze Rusia

20 nov. 2025, 14:30, Știri externe
Un nou scandal ia amploare în Franța, după ce şeful Statului Major, generalul Fabien Mandon, a făcut o declarație șocantă. Capul Armatei franceze le-a transmis cetățenilor că trebuie să „accepte pierderi ale propriilor copii”, doar ca să descurajeze Rusia. Declarațiile controversate au fost făcute, marți, în timpul unui discurs de la Congresul Primarilor din Franța.

Mandon le-a cerut primarilor să pregătească populația pentru viitoarele conflicte

Fabien Mandon a ținut un discurs franc despre deteriorarea situației internaționale. El a avertizat că, pentru ca țara să fie pregătită în trei sau patru ani, va fi necesar să se accepte riscul de a pierde copii și de a suferi dificultăți economice – doar ca să facă față Rusiei. El a sfătuit primarii să ridice problema și în comunitățile lor și să faciliteze operațiunile și desfășurările militare.

„Tabloul este foarte sumbru și cred că trebuie să spunem lucrurilor pe nume”, a declarat șeful Statului Major al Armatei Franceze.

„Rusia este convinsă că europenii sunt slabi. Totuși, noi suntem puternici. Fundamental mai puternici decât Rusia. Cu condiția, desigur, să acceptăm că trăim într-o lume aflată în pericol și că forța poate fi folosită. Franța are expertiza tehnică necesară pentru a produce ce e mai bun din lume, în materie de apărare, cum ar fi dronele.

Avem tot ce ne trebuie pentru a descuraja Moscova. Ceea ce ne lipsește este tăria spiritului de a accepta suferința care va fi necesară pentru a apăra Națiunea. (…) Dacă țara noastră se clatină pentru că nu este pregătită să accepte pierderea copiilor săi – pentru că, să fim clari, trebuie să acceptăm dificultățile economice, deoarece producția de apărare va avea prioritate – atunci suntem în pericol. Trebuie să vorbiți despre asta în comunitățile voastre”, le-a spus Fabien Mandon primarilor care nu se așteptau la acest lucru

„Scopul este ca țara să fie pregătită în trei-patru ani să demonstrăm Rusiei puterea noastră, astfel încât aceasta să-și abandoneze ambițiile. De ce Franța mai mult decât alte țări europene? Pentru că avem o armată de referință”, a mai spus generalul Mandon.

Declarațiile sale au fost aspru criticate în spațiul public.

„Un șef al Statului Major nu ar trebui să spună asta”

„Vreau să-mi exprim dezacordul total față de discursul șefului Statului Major al Apărării. Nu-i revine lui sarcina de a merge și de a invita primari sau pe oricine altcineva la pregătiri de război decise de nimeni”, a reacționat liderul Partidului La France insoumise (LFI) Jean-Luc Mélenchon pe X.

Sébastien Chenu consideră că șeful Statului Major al Apărării „nu are nicio legitimitate să alarmeze francezii cu declarații alarmiste care nu corespund în niciun fel liniei oficiale a țării”.

„Dacă spune ce gândește Macron, e serios. Dacă spune ce nu gândește Macron, e serios. Își depășește limitele!”, a protestat deputatul Adunării Naționale din Nord.

Nicolas Dupont-Aignan , candidat la alegerile prezidențiale din 2027 și președinte al partidului Debout la France, a calificat discursul generalului drept „complet delirant”. „Vor să ne sacrifice copiii într-un război sinucigaș împotriva Rusiei. Dar ceea ce ne amenință copiii este insecuritatea zilnică”, a scris el pe X.

