Madonna a ales să își sărbătorească cea de-a 68-a aniversare în Grecia, unde și-a transformat vacanța de lux într-o experiență spirituală printr-o vizită privată cu elicopterul la complexul monahal Meteora.

După ce a sosit pe insula Corfu cu un avion privat, cântăreața pop s-a cazat la o vilă ultra-luxoasă situată în vârful nordic al insulei, unde are acces privat la mare și o marină exclusivistă cu un iaht închiriat pentru croaziere pe apele ionice.

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Pe 14 august, artista a părăsit temporar insula Corfu la bordul unui elicopter privat cu care a călătorit în regiunea Kalampaka, la complexul Meteora. Alături de aceasta au mai mers alte 12 persoane, printre care s-au aflat și fiul ei și partenerul său, Akeem Morris.

Cântăreața a vizitat Sfânta Mănăstire Varlaam, care este al doilea cel mai mare complex monastic activ din situl Meteora, inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO. Numită după pustnicul Varlaam din secolul al XIV-lea, care a locuit pentru prima dată pe faleza abruptă a stâncii în jurul anului 1350, actuala comunitate monastică a fost înființată oficial la începutul secolului al XVI-lea.

Potrivit presei elene, în timpul vizitei sale exclusive la mănăstire, care a durat aproximativ trei ore, Madonna a avut o întâlnire privată extinsă cu starețul mănăstirii, căruia i-a cerut sfaturi spirituale și i-a pus întrebări despre tradițiile ortodoxe.

Duminică, artista a programat o petrecere privată și fastuoasă în Corfu, unde își celebrează aniversarea de 68 de ani. Surse din anturajul său menționează că următoarea oprire în itinerariul său este insula Patmos. Această escapadă în insulele grecești vine într-o perioadă extrem de activă din punct de vedere creativ pentru „regina muzicii pop”, care lucrează intens la albumul „Confessions 2”, o continuare a materialului de succes „Confessions on a Dance Floor”.