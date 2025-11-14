Maduro îl imploră pe Trump să nu bombardeze Venezuela: Fără războaie nesfârșite ca Libia sau Afganistan

După ce Șeful Pentagonului Pete Hegseth a anunțat lansarea Operațiunii „Southern Spear” pentru o campanie militară de combaterea cartelurilor de droguri din America Latină, președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a făcut îndemn la pace.

Liderul de la Caracas l-a implorat pe președintele american Donald Trump să nu prelungească conflictul regional din Marea Caraibilor. Într-un mesaj transmis în limba spaniolă, Maduro a declarat:

„Să ne unim pentru pacea continentului. Fără războaie nesfârșite. Fără războaie nedrepte. Fără războaie ca în Libia. Fără războaie ca în Afganistan”.

Întrebat ce i-ar spune în mod dorect lui Trump, Maduro a spus în engleză:

„Da păcii, da păcii”.

Numărul presupușilor narcoteroriști uciși în operațiunile militare ale SUA din Caraibe a crescut la 80.

Prezența SUA în preajma Americii de Sud a crescut semnificativ după ce portavionul USS Gerald R. Ford a staționat lângă Puerto Rico. Cu toate că a negat că pregătește o operațiune militară în Venezuela, Donald Trump ia în considerare să bombardeze ținte din interiorul țării și chiar răsturnarea regimului lui Nicolas Maduro.

Ca președinte, Trump nu poate comanda operațiuni militare și nu poate împinge națiunea americană într-un război cu un alt stat fără să primească aprobarea Congresului.

