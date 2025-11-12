Prima pagină » Știri externe » Venezuela anunță mobilizarea generală a armatei după ce Maduro a decis să răspundă la acțiunile SUA din Caraibe

12 nov. 2025, 18:28, Știri externe
Venezuela anunță mobilizarea generală a armatei după ce Maduro a decis să răspundă la acțiunile SUA din Caraibe

Venezuela a anunțat mobilizarea generală a armatei pentru un posibil război cu SUA.

În timp ce prezența militară a  SUA crește în preajma Americii de Sud,  în Venezuela au loc exerciții de amploare sunt implicate unități terestre, navale, aeriene și de rezervă, precum și miliția bolivariană, forțe create în timpul președinției lui Hugo Chavez.

Aceasta a fost făcută ca răspuns la creșterea prezenței militare a SUA în Marea Caraibelor, informează CNN. Ministrul apărării a declarat că ordinul a fost dat personal de dictatorul Maduro.

Potrivit ministrului, scopul exercițiilor este consolidarea apărării și coordonarea comandamentului. El a numit acțiunile SUA o „amenințare imperialistă” la care Caracas trebuie să răspundă.

Sursa Foto: Mediafax Foto

Autorul recomandă:  America ar putea ataca Venezuela „în câteva ore sau zile”, anunță presa din SUA. De ce Trump vrea să îl dea jos pe Maduro

