La numai trei zile după ce președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a lansat un atac dur la adresa liderei opoziției, Maria Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace 2025, pe care a numit-o „o vrăjitoare diabolică”, guvernul venezuelean a decis închiderea ambasadei sale din Oslo, fără a oferi nicio explicație oficială.

Ministerul norvegian de Externe a confirmat luni că Venezuela, țara condusă de liderul autocrat Nicolas Maduro, despre care Trump a spus că este: „cel mai mare traficant de droguri din lume”, și-a ambasada din Oslo, fără să prezinte un motiv oficial. Decizia a venit la doar trei zile după ceremonia de decernare a Premiului Nobel pentru Pace, atribuit Maríei Corina Machado, una dintre cele mai cunoscute figuri ale opoziției venezuelene.

„Am fost informați că ambasada Venezuelei își închide ușile, fără a oferi un motiv”, a declarat Cecilie Roang, purtătoarea de cuvânt a Ministerului norvegian de Externe, scrie BBC.

Reacția Norvegiei

Roang a precizat că, în pofida deciziei, Norvegia dorește să mențină un dialog deschis cu autoritățile de la Caracas: „Acest lucru este regretabil. În ciuda diferențelor noastre de opinie pe mai multe teme, Norvegia va continua să lucreze pentru a păstra o comunicare deschisă cu Venezuela”.

Ministrul norvegian al Externelor a precizat că acordarea Premiului Nobel pentru Pace este un proces independent de guvernul norvegian.

„Trimitem orice problemă legată de Premiu Comitetului Nobel”, a adăugat purtătoarea de cuvânt, potrivit Le Figaro.

Premiul Nobel pentru Pace, decernat la Oslo, a fost acordat anul acesta Maríei Corina Machado, lidera opoziției din Venezuela, căreia i s-a interzis să candideze la alegerile prezidențiale din 2024. Scrutinul a fost câștigat de Nicolás Maduro, în ciuda protestelor opoziției și acuzațiilor de fraudă electorală.