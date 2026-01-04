Maduro vs. Musk: Cum a luat naștere disputa dintre miliardarul american și liderul Venezuelei. Șeful Tesla l-a felicitat pe Trump pentru atac

Directorul executiv al Tesla, Elon Musk, l-a felicitat public pe președintele american, Donald Trump, în urma evoluțiilor din Venezuela, care au dus la înlăturarea de la putere a președintelui Nicolas Maduro. Într-o postare distribuită pe platforma sa de socializare X, Musk a scris: „Felicitări președntelui Trump! Aceasta este o victorie pentru lumea întreagă și un mesaj clar pentru dictatorii malefici de pretutindeni.“

Ulterior, pe rețelele de socializare au început să circule imagini de la cina de sărbătoare a lui Trump de Mar a Lago, la care a participat se pare și miliardarul Elon Musk. Duminică dimineața, Musk a anunțat că rețeaua sa de sateliți Starlink va oferi servicii gratuite de bandă largă locuitorilor Venezuelei timp de o lună, pentru a asigura o conectivitate continuă.

„În sprijinul poporului Venezuelei”, a spus Musk pe X, distribuind o postare de pe Starlink la anunț.

Patronul Space X și Tesla s-a numărat, în ultimii ani, printre cei mai asprii critici ai președintelui Nicolas Maduro. Acesta s-a folosit de rețeaua sa de socializare X, unde a publicat diferite mesaje pentru liderul Venezuelei.

Cum a început războiul dintre Musk și Maduro

Totul a început în 2024, când Venezuela a avut ultimele alegeri prezidențiale, iar MUsk a cerut o schimbare de regim în țara sud-americană.

Susținând-o pe lidera opoziției, Maria Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace în 2025, Musk a declarat că, alături de ea, Venezuela ar beneficia de un guvern care să-și dezvolte bogatele resurse naturale.

„Venezuela are o mare bogăție de resurse naturale. Dacă Chavez nu i-ar fi distrus economia prin creșterea rolului guvernului până la un socialism extrem, țara ar fi foarte prosperă”, a postat Musk pe X în aprilie 2024.

Câteva luni mai târziu, Musk și-a reiterat apelul la o schimbare de regim, spunând: „Este timpul ca poporul Venezuelei să aibă șansa unui viitor mai bun. Susțineți-o pe Maria Corina!”

La alegerile din 28 iulie 2024, Musk a început să posteze sau să reposteze mesaje în care denunța o posibilă fraudă electorală din Venezuela.

Printre mesajele transmise de Musk s-au numărat și cele ale liderei opoziției venezuelene, María Corina Machado, și ale altor lideri cu care Musk a avut de mult timp relații strânse, precum argentinianul Javier Milei și salvadoreanul Nayib Bukele.

A existat și un alt mesaj cu un afiș vechi de la Administrația Antidrog din SUA (DEA) care arăta o fotografie a lui Maduro și o recompensă de 15 milioane de dolari pentru oricine ajută la arestarea sa.

De asemenea, l-a numit pe Maduro „clovn” într-un alt mesaj care a însoțit imagini cu protestatari care rupeau un afiș gigantic al conducătorului de pe o stradă venezueleană.

Musk a îndrăznit chiar să scrie în spaniolă: „La revedere, dictator (sic) Maduro” alături de imagini cu protestatari care dărâmă o statuie a predecesorului său, Hugo Chávez.

Ce l-a făcut pe Maduro să răspundă

Dintre toate aceste postări, cea care l-a înfuriat cel mai tare pe Maduro a fost una care se prezentau imaginile unui presupus transfer ilegal de urne în ziua alegerilor. Acest clip s-a dovedit a fi un videoclip vechi în care se transferau aparate de aer condiționat, așa cum a demonstrat chiar echipa de verificare a X.

Într-un discurs public televizat, Maduro a declarat că videoclipul „este rușinos” și este un semn că Musk, pe care l-a numit „nașul extremei drepte latino-americane”, este de fapt „disperat și ar dori să vină cu rachetele și armata sa pentru a invada Venezuela” după ce deja „controlează Argentina și Ecuadorul”.

În acel moment, Maduro a adoptat un ton sfidător: „Elon Musk, oricine se pune cu mine, primește ce merită! (…) Vreți o luptă? Nu mi-e frică de voi! Oriunde vreți, prin cartiere… Dacă vreți voi, vreau și eu!”, a replicat el, după ce l-a ridicat pe Musk la statutul de „noul nostru dușman suprem”.

Însuși Musk a fost cel care a repostat videoclipul în care Maduro îl provoca: „Maduro, măgarul”, apoi a schimbat la „Măgarul știe mai multe decât Maduro” (ambele în spaniolă) și, în final a concluzionat: „Îmi pare rău că îl compar pe bietul măgar cu Maduro. Este o insultă la adresa bietului animal” (tot în spaniolă).

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Prima noapte a lui Maduro într-o închisoare din New York. Care sunt condițiile din centrul care i-a găzduit pe El Chapo, Ghislaine Maxwell și P.Diddy

De ce sunt interesate Statele Unite de petrolul Venezuelei. Trump vrea să investească miliarde de dolari și să repare infrastructura grav deteriorată

Trupele Delta Force s-au antrenat într-o replică a complexului lui Maduro. Noi detalii despre capturarea liderului Venezuelei