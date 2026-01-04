Prima noapte a lui Maduro într-o închisoare din New York. Care sunt condițiile din centrul care i-a găzduit pe El Chapo, Ghislaine Maxwell și P.Diddy

Președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, și soția sa au fost duși la Centrul Metropolitan de Detenție (MDC), o închisoare federală din Brooklyn, după ce administrația Trump i-a „capturat”, sâmbătă dimineață. Centrul este cunoscut pentru găzduirea unor „prizonieri celebri” precum Joaquin „El Chapo” Guzman, Luigi Mangione, Ghislaine Maxwell, P.Diddy și Sam Bankman-Fried. Dar și pentru insalubritatea și violența necontrolată, scrie Axios.

Primarul New York-ului, Zohran Mamdani, a criticat administrația Trump pentru operațiunea din Venezuela, într-o postare pe X, sâmbătă, și a declarat că a fost „informat” despre „încarcerarea planificată a cuplului în custodie federală” în oraș.

MDC Brooklyn este o unitate mixtă din New York City care găzduiește aproximativ 1.300 de persoane, potrivit site-ului web al centrului. Majoritatea persoanelor de la MDC Brooklyn sunt în așteptarea procesului, mai exact, își așteaptă ziua în care vor apărea în fața instanței. Dacă vor fi condamnați, își vor ispăși pedeapsa într-o altă instituție, conform ghidului centrului.

Penitenciarul dispune de facilități în aer liber, o unitate medicală proprie cu cabinete de consultații și o clinică stomatologică, precum și o bibliotecă și programe educaționale. Dar ceea ce a ieșit în evidență, aproape de la început, a fost violența necontrolată, traficul intern de droguri și alte mărfuri de contrabandă și lipsa de personal (care astăzi este estimat la aproximativ 500 de angajați).

Cum sunt condițiile la MDC Brooklyn

Potrivit deținuților de la MDC, condițiile sunt periculoase și inumane și au cauzat moartea mai multor persoane de-a lungul anilor. Judecătorii federali au numit centrul „barbar” și „inuman” și uneori chiar reduc pedepsele deținuților pentru a ține cont de condițiile dificile pe care oamenii trebuie să le îndure înainte de proces.

Persoanele deținute la MDC s-au plâns de alimente infestate cu viermi, carantine constante și maltratări medicale, potrivit senatorului de stat Andrew Gounardes. De asemenea, ziarele locale au relatat că personalul prezent în centru „disprețuiește viața și demnitatea umană”.

Conform Departamentului de Justiție, într-un caz de violență a personalului, un ofițer de corecție a pulverizat cu spray cu piper o persoană care avea o criză mintală, i-a pus legături de mână și de picioare după ce a fost pulverizată, iar persoana a fost ulterior declarată decedată.

Deținuții raportează încălcări precum izolarea prelungită, interdicția de a primi vizitatori sau de a părăsi celulele, de a primi apeluri telefonice, de a face duș sau de a face exerciții fizice. Din 2021, cel puțin patru deținuți s-au sinucis acolo. În iunie 2024, un deținut în vârstă de 37 de ani a fost înjunghiat mortal; o lună mai târziu, un alt deținut a murit, de asemenea rănit într-o încăierare.

MDC este o unitate din zona industrială a New York-ului, lângă malul apei din Brooklyn. A fost deschisă în anii 1990, după ce în 1988 a fost propusă construirea unei noi închisori din cauza supraaglomerării de la Centrul Corecțional Metropolitan (MCC), care era deja o problemă majoră la acea vreme. Scopul era ca această nouă unitate federală, MDC, să poată găzdui 1.000 de deținuți.

Ideea inițială era ca MDC să-i găzduiască pe cei reținuți după arestare înainte de a fi judecați în instanțele federale din Manhattan sau Brooklyn sau pe câțiva care să execute pedepse scurte după procese. Dar, de-a lungul anilor, MDC a devenit mai cunoscut pentru deținuții săi de rang înalt.

Cine sunt „chiriașii faimoși“ ai MDC Brooklyn

Ghislaine Maxwell, asociată a lui Jeffrey Epstein, a fost deținută anterior în centru, deși administrația Trump a transferat-o într-o închisoare confortabilă, de minimă securitate, în august.

Sam Bankman-Fried, băiatul de aur al criptomonedelor care a fost condamnat pentru fraudă, își ispășește în prezent pedeapsa la MDC.

Luigi Mangione, presupusul atacator care l-a împușcat mortal pe Brian Thompson, directorul executiv al United Healthcare, anul trecut, este și el rezident în prezent al MDC.

Rapperii P. Diddy și R. Kelly au petrecut și ei prin clădirea din Brooklyn. Un fost consilier al lui Trump, Michael Cohen, care a și ispășit o perioadă în sistemul penitenciar federal american, a descris condițiile îndurate de Diddy Combs la MDC. „Se trezește pe un pat de oțel cu o saltea de 3,8 cm, fără pernă, într-o celulă de 0,9 pe 1,5 metri care, vă asigur, este dezgustătoare.” Alte relatări au descris lipsa încălzirii. Era ger.

Maduro va fi cazat la centrul din Brooklyn -în principiu- până luni, când ar urma să participe la o primă audiere în instanță.

