Armata israeliană a avertizat că își va intensifica operațiunile în orașul GAZA, vizat de alerta de evacuare/ „Este doar începutul”

Armata israeliană a declarat, marți, că va opera cu o „forță sporită” în Gaza, orașul pentru care a emis alerta de evacuare.

Israel, care pretinde că deține controlul asupra a 40% din teritoriul acestui oraș din nordul Fâșiei Gaza, își propune să îl cucerească pentru a învinge gruparea islamistă Hamas și a elibera ostaticii capturați pe 7 octombrie.

„Tuturor locuitorilor orașului Gaza, armata de apărare este hotărâtă să învingă gruparea Hamas și va acționa în zona orașului Gaza cu forțe sporite”, a transmis colonelul Avichay Adraee, purtător de cuvânt al armatei. „Evacuați imediat prin axa Al-Rashid”, i-a îndemnat colonelul pe locuitorii orașului Gaza. „Acesta este doar începutul intensificării operațiunilor terestre din orașul Gaza. Le spun locuitorilor: ați fost avertizați, plecați acum!”, a declarat luni premierul israelian, Benjamin Netanyahu.

ONU a estimat că populația Gaza și a teritoriilor din apropiere este de aproximativ un milion.

„Toate acestea sunt doar începutul, doar deschiderea către operațiunea principală care se intensifică – manevra terestră a forțelor noastre, care se organizează și se reunește în prezent pentru a intra în orașul Gaza”, a explicat Benjamin Netanyahu, potrivit cotidianului Sud-Ouest.

Grupare islamistă Hamas denunță „un act explicit de strămutare forțată”

Gruparea Hamas a denunțat demersurile făcute de premierul israelian, avertizând că acestea au echivalat cu „un act explicit de strămutare forțată” a locuitorilor din orașul Gaza.

„Acest lucru se întâmplă sub greutatea bombardamentelor, a masacrelor, a foametei și a amenințărilor cu moartea, constituind o sfidare flagrantă și fără precedent a legilor și convențiilor internaționale”, a transmis gruparea Hamas într-un comunicat.

Apărarea Civilă din Fâșia Gaza a raportat că atacurile aeriene israeliene au continuat peste noapte, inclusiv asupra orașului Gaza.

Foto: Profimedia

Recomandarea autorului:

Premierul Spaniei va implementa o serie de MĂSURI „pentru a pune capăt genocidului din Fâșia Gaza”

Ministrul israelian de Externe îl acuză pe MACRON că „subminează stabilitatea” în Orientul Mijlociu