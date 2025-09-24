Prima pagină » Știri externe » Mai multe primării din Franța spun că au fost AVERTIZATE de autorități să nu mai arboreze steagul palestinian. Care este motivul

Andrei Văcaru
24 sept. 2025, 15:54, Știri externe
Mai multe primării din Franța spun că au fost AVERTIZATE de autorități să nu mai arboreze steagul palestinian. Care este motivul

În timp ce președintele Franței, Emmanuel Macron, a recunoscut existența unui stat palestinian la începutul acestei săptămâni, zeci de primării din Franța au arborat steagul palestinian în semn de sărbătoare, sfidând astfel instrucțiunile Ministerului de Interne de a nu face acest lucru.

Multe dintre aceste instituții au dat jos steagul palestinian după ce autoritățile regionale au inițiat proceduri legale, iar unii primari susțin că aceste demersuri subminează mesajul de solidaritate pe care Macron a încercat să-l transmită prin recunoașterea, în mare parte simbolică, a unui stat palestinian, informează Reuters.

„Pentru mine este o neînțelegere completă. Nu poți avea un guvern care să le ceară reprezentanților săi să se opună ridicării unui steag în același timp în care recunoaște statul respectiv”, a declarat pentru Reuters Raphael Adam, primarul orașului Nanterre, o localitate din apropierea Parisului.

Primăria orașului a arborat steagul într-o ceremonie desfășurată luni, dar o zi mai târziu, o instanță din Nanterre a decis că acesta ar trebui îndepărtat pentru că Primăria a sfidat un ordin al prefectului de a-l da jos.

Conform legislației franceze, clădirile publice nu pot fi folosite ca platforme pentru exprimarea opiniilor politice, religioase sau filozofice. Oficialii locali au remarcat, însă, că steagurile ucrainene au fost afișate și chiar proiectate pe Turnul Eiffel.

Primarii fac acuzații de aplicare a unui standard dublu

„Când am ridicat un steag ucrainean, nimeni nu ne-a spus nimic!”, a spus Gilles Poux, primarul orașului La Courneuve, situat la nord-est de Paris, după ce administrația sa a fost amendată pentru că a arborat un steag palestinian la începutul acestui an.

„A vorbi despre neutralitate este ipocrit. Libertate, egalitate, fraternitate: nu este nimic neutru în aceste valori”, a spus el. Întrebat despre acuzațiile de dublu standard, Ministerul de Interne a declarat pentru Reuters că războiul din Gaza a provocat proteste și tensiuni în Franța și că afișarea steagurilor palestiniene pe clădirile publice ar putea declanșa tulburări publice.

Până marți seară, 86 de primării din Franța arboraseră steagul palestinian, potrivit Ministerului de Interne, care săptămâna trecută le-a spus reprezentanților Guvernului regional să blocheze astfel de acțiuni pentru încălcarea „principiului neutralității” al Franței.

Anne Tuaillon, președinta Asociației Solidariății Franța-Palestina, a declarat că nu există loc pentru neutralitate „într-o situație de opresiune”, referindu-se la campania militară desfășurată de Israel în Fâșia Gaza.

Franța a recunoscut existența statului palestinian

Franța a decis recunoașterea statului palestinian, a anunțat luni seară, de la tribuna Adunării Generale a ONU, președintele Emmanuel Macron, cerând oprirea ofensivei israeliene în Fâșia Gaza și lansarea unui proces de pace complet.

„Este o onoare și un privilegiu să coprezidăm cu Arabia Saudită această conferință. Suntem aici pentru că a venit momentul. Este momentul eliberării celor 48 de ostatici din Fâșia Gaza, este momentul opririi masacrelor din Fâșia Gaza. A venit vremea păcii și suntem la o distanță de câteva momente să o obținem. Promisiunea unui stat arab a rămas până acum nerealizată. Suntem responsabili cu toții că am eșuat în obținerea unei păci corecte și durabile. Dar este o realitate care ne-a fost impusă prin atacurile din 7 octombrie 2023. Condamnăm atacurile, avem compasiune pentru israelieni și cerem eliberarea ostaticilor”, a afirmat Emmanuel Macron.

Sursa foto: Shutterstock

