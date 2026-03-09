Prima pagină » Știri externe » Mai mulți pui de koala au rămas fără mamă, iar acum strâng în brațe jucării de pluș. Fenomenul amintește de cazul lui Punch

09 mart. 2026, 14:58, Știri externe
Au apărut imagini emoționante cu mai mulți pui de koala care au rămas orfani după moartea mamelor, iar acum strâng în brațe jucării de pluș care îi ajută să se simtă în siguranță. Fenomenul amintește de cazul lui Punch.

Imaginile au fost surprinse într-un centru de înghrijire și au emoționat toți iubitorii de animale, ele amintesc de puiul de macac, Punch, care a cucerit publicul pentru că peste tot merge cu urangutanul său de pluș, relatează Antena 3 CNN.

Rachel Connolly, salvatoare de animale sălbatice din Queensland, are grijă zi de zi de puii de koala rămași fără mamă. Sub supravegherea ei, micuții se refac treptat și învață din nou să aibă încredere în mediul din jur.

Ea lucrează de zece ani cu animalele sălbatice, iar în ultimii șase ani s-a concentrat în special pe îngrijirea urșilor de koala. Experiența acumulată a ajutat-o să înțeleagă cât de important este, pentru acești pui vulnerabili, să simtă siguranță și apropiere într-o perioadă marcată de pierdere.

Puii care și-au pierdut mamele țin în brațe koala de pluș sau ursuleți de jucărie, pentru a simți un tip de confort asemănător celui oferit de mamă. Gestul îi liniștește și îi ajută să se adapteze mai ușor la noua lor viață.

