Povestea tristă a lui Punch, mica maimuță părăsită de mama sa, care a cucerit întreaga lume. Experții explică de ce își abandonează animalele puii

Punch, un pui de macac japonez, s-a născut în iulie 2025 la Grădina Zoologică Ichikawa și a atras atenția întregii lumi după ce îngrijitorii săi au dat o jucărie de pluș, un urangutan, după ce a fost abandonat de mama sa.

El a a cucerit inimile oamenilor din întreaga lume după ce videoclipurile în care era agresat de alte maimuțe și respins de mama sa au devenit virale săptămâna trecută, scrie The Guardian într-un articol în care experți încearcă acum să explice de ce uneori animalele își abandonează puii.

Astfel, după ce a rămas fără îndrumarea maternă, care să-l ajute mai ușor la integrare, micul Punch s-a atașat de jucăria de pluș pentru a se consola.

A fost filmat fiind târât și urmărit de maimuțele adulte din interiorul incintei, iar primele clipuri cu el îl arătau rătăcind singur cu jucăria după ce a fost alungat de alte maimuțe și strângând-o cu putere în timp ce era hărțuit.

Ulterior, însă, au apărut videoclipuri în care o altă maimuță îl îngrijea și îl mângâia. Cu toate acestea, câteva zile mai târziu, noi imagini au arătat că Punch era din nou ținta agresiunilor, fiind târât în cerc de o maimuță mult mai mare, înainte de a fugi să se ascundă în spatele unei stânci, în timp ce își îmbrățișa jucăria.

Și tocmai aceste videoclipuri au născut întrebări despre motivul pentru care maimuțele își abandonează puii.

Alison Behie, expertă în primatologie la Universitatea Națională Australiană, a explicat că un astfel de abandon este neobișnuit, dar poate apărea în anumite condiții, citând „vârsta, sănătatea și lipsa de experiență” ca posibile factori.

„În cazul lui Punch, mama lui era la prima naștere, ceea ce indică lipsa de experiență. Îngrijitorii de la grădina zoologică sugerează, de asemenea, că Punch s-a născut în timpul unui val de căldură, ceea ce ar fi un mediu foarte stresant. În medii în care supraviețuirea este amenințată de stresul exterior, mamele pot acorda prioritate sănătății proprii și reproducerii viitoare, în loc să continue să îngrijească un pui a cărui sănătate poate fi compromisă de acele condiții de mediu”, a precizat ea.

După abandonarea lui Punch, îngrijitorii de la ZOO au introdus urangutanul de pluș după ce au încercat alternative, inclusiv rularea prosoapelor la diferite grosimi pentru ca el să se poată agăța de ele.

Referindu-se la urangutanul de pluș, Behie a spus că „jucăria lui Punch poate servi ca figură de atașament, mai ales că are șase luni și probabil încă are nevoie să fie alăptat”.

Aceasta a adăugat că tot comportamentul celorlalte maimuțe față de Punch „nu este intimidare sau un comportament anormal, ci o interacțiune socială normală”.

Potrivit lui Behie, macacii japonezi au ierarhii, pornind de la o femelă dominantă, în care familiile de rang superior își afirmă dominația asupra celor de rang inferior.

„Chiar și cu mama sa, Punch ar fi probabil în continuare confruntat cu această agresiune”, a spus ea.

Cu toate acestea, Behie a spus că, fără mama sa, „Punch s-ar putea să nu dezvolte răspunsurile subordonate adecvate pentru a arăta că se supune dominației, ceea ce ar putea avea implicații continue asupra modului în care se integrează în grup ca adult”.

„Puii de maimuță japoneză se agață imediat de corpul mamei lor după naștere pentru a-și dezvolta forța musculară. De asemenea, se simt în siguranță când se agață de ceva. Cu toate acestea, deoarece a fost abandonat, Punch nu avea de ce să se agațe. Ne-am gândit că (jucăria-n.r.) care arată ca o maimuță l-ar putea ajuta pe Punch să se integreze din nou în grup mai târziu”, a afirmat – la rândul său – îngrijitorul Kosuke Shikano.

Grădina Zoologică din Japonia, luată cu asalt de vizitatori

În ultimele zile, grădina zoologică japonezp a înregistrat un aflux de vizitatori care sperau să-l vadă pe Punch. În acest context, oficialii au impus bariere mai stricte în jurul incintei și au îndemnat vizitatorii să păstreze liniștea, să evite utilizarea scărilor sau a trepiedelor pentru fotografiere și să limiteze vizionarea prelungită.

„Povestea lui Punch evidențiază impactul pierderii habitatului, schimbărilor climatice, bunăstării animalelor din grădinile zoologice și puterea rețelelor sociale de a conecta oamenii cu animalele”, a spus Litchfield. „Cu toate acestea, sperăm că milioanele de like-uri și atenția din rețelele sociale nu vor agrava problema comerțului ilegal cu pui de maimuță pentru comerțul cu animale de companie exotice, deoarece toată lumea consideră că puii de maimuță sunt drăguți și ar fi animale de companie minunate. Maimuțele cresc repede – Punch va fi adult în patru ani – și oamenii nu le mai găsesc drăguțe și ușor de gestionat. Maimuțele aparțin altor maimuțe. Sunt ființe sociale și au nevoie să fie alături de propria specie pentru a se dezvolta mintal și fizic”, a declarat Carla Litchfield, psiholog specializat în conservare la Universitatea din Adelaide.

Punch nu este primul animal de la grădina zoologică care a stârnit fascinația globală – Moo Deng, tânărul hipopotam pigmeu din Thailanda, a cucerit inimile în 2024 cu atitudinea sa încăpățânată și calitățile sale de vedetă.